Олег Сирота сообщил об одобренных в Минсельхозе предложениях проекта ОНФ «Народный фермер»

Куратор проекта Общероссийского народного фронта «Народный фермер» Олег Сирота рассказал, что удалось добиться одобрения ряда мер по работе с грантами, которые облегчат жизнь сельхозпроизводителей. Минсельхоз РФ принял предложения по снижению требований к грантополучателям на селе. Теперь для получения господдержки на сумму свыше миллиона начинающим фермерам достаточно иметь два новых рабочих места в хозяйстве. Также в правительство «Народным фермером» было внесено предложение о продлении работы с грантами. В условиях пандемии многие хозяйства оказались в ситуации, когда отчетность по полученным грантам оформить не удавалось — возникла опасность банкротства из-за вынужденного возврата средств. Удалось внести в национальный план спасения экономики предложение Общероссийского народного фронта об отсрочке сдачи отчетности на год. Работа по этим и другим направлениям, связанным с поддержкой фермеров, будет продолжена, отметил Олег Сирота.