Ольга Королева: «Меня очень вдохновляют мои отношения с моей семьей»

1.Ольга, расскажите, какая у вас была детская мечта?

Я всегда мечтала о творческой профессии, а в детстве очень хотела поступать на актерское, но родители были категорически против. И к моему большому сожалению, моя детская мечта не осуществилась.

2.Что вас останавливало?

Огромную роль сыграли родители. В детстве я ходила в музыкальную школу и очень хотела играть на пианино, но раньше пианино было очень дорогим, и не все могли позволить купить его. К тому же, пианино – очень большой музыкальный инструмент, а так как мы жили в небольшой 2-комнатной квартире, его некуда было поставить. Поэтому родители приняли решение отдать меня в музыкальную школу по классу баяна. Но с ним у меня не сложилось, так как было неинтересно, поэтому в музыкальной школе я проучилась только несколько первых классов.

3.Расскажите историю, как вы решились выпустить первый трек?

В 2017 году у моего отца был юбилей, и организаторы юбилея предложили исполнить песню на манер известного трека «Есть только миг». Чтобы записать песню, нужно было ехать в студию. Меня так заинтересовал процесс, что я сразу спросила у звукорежиссера как у профессионала, стоит ли мне заниматься музыкой?



Звукорежиссёр сразу сказал, что стоит обязательно попробовать и посоветовал педагога по вокалу.

Попав к педагогу в первый раз, я сказала, что хочу попробовать для себя. Но когда я стала заниматься, мне захотелось работать над своим авторским материалом и выпустить свой первый трек.

4.Какая ваша любимая песня? Почему?

На сегодняшний день у меня две авторские песни и каждая из них любимая. Они отражают мое внутреннее состояние на тот момент, когда каждая из них писалась.

Они абсолютно разные: «Навечно» – более светлая про вечную любовь, «Другая» – была выпущена первой, и это было символично. Меня увидели другой, ведь я вышла из зоны комфорта и много преодолела, чтобы передать песней свои эмоции и чувства. Ведь каждая песня – это очень маленький спектакль, и за 3 минуты со слушателями нужно поделиться частичкой себя и своей души.



Также очень нравятся песни Полины Гагариной, Ани Лорак, Сергея Лазарева, Ирины Дубцовой, ну и, конечно, Whitney Houston вне конкуренции.

5.Поделитесь творческими планами. Какие у вас ближайшие релизы?

В ближайшее время планируется релиз песни «Сопротивление». Эта песня про девушку-стерву, и когда композицию услышат, кто-то даже узнает в ней себя.

В следующем году планируется также релиз двух треков: «Я тебя теряю» и «Скучаю».

«Я тебя теряю» – надрывная песня с болью и переживаниями.

«Скучаю» – песня о любви. Но так как мы не всегда можем находиться рядом с любимыми людьми, она посвящена тем отношениям, которые часто случаются на расстоянии.

6.Чем занимались до того, как начали петь? В какой области вы работали?

Я закончила два высших учебных заведения – Томский государственный университет и Томский политехнический университет по специальностям инженер-физик и экономист. Я работала бухгалтером, сейчас у меня есть своя компания, которая оказывает услуги консалтинга в области бухгалтерского и налогового учета.

7.Что вас вдохновляет?

Меня вдохновляет многое. Меня очень вдохновляют мои отношения с моей семьей и с моим супругом. Так как мы живем на два города и часто расстаёмся на длительные периоды, мы безумно скучаем друг по другу, а когда встречаемся, переживаем новые эмоциональные моменты.

Люди говорят, что разлука может сыграть в плохую шутку, люди часто расстаются, но мне кажется, что нам разлука на пользу.

Казалось бы, мы уже очень давно вместе, на протяжении 20 лет, но тем не менее

мы безумно скучаем, и когда встречаемся, хочется друг в друга полностью погрузиться, провести классно время, поделиться друг с другом энергией. Меня очень вдохновляют такие моменты.

Любовь — это не всегда классно, здорово, замечательно, происходят такие моменты, когда приходится расставаться.

Я могу посмотреть мелодраму с красивой историей, и меня это тоже может вдохновить. Я стараюсь всегда из всего находить положительные моменты, пить жизнь жадно до дна, без плохого, ужасного. Жизнь очень коротка, и зачем тратить время на негатив.

8.Ольга, поделитесь, сложно ли совмещать семейную жизнь, быт и творчество? Как ваши близкие относятся к вашему увлечению?

Конечно, нелегко, потому что быт и семью никто не отменял.

У меня двое замечательных детей, независимо от моих желаний, я, как мама, должна выполнять их потребности, поэтому бывает сложно.

Но я очень активная, позитивная и коммуникабельная, я люблю, когда мне нужно пройти квест и успеть все, жаль, что в сутках не 25 часов. Мне нравится, когда у меня очень насыщенный и плотный график, который не дает мне расслабиться, когда мне каждый день нужно что-то сделать и решить много вопросов от бытовых до творческих.

Безусловно, творчество отнимает определённую часть жизни, потому что, если делать что-то хорошо, то нужно обязательно уделять этому много времени.

На сегодняшний день мои близкие относятся к моему увлечению более серьезно, чем когда я начинала. Поначалу подшучивали, говорили, мол, посмотрим на сколько меня хватит. Но я очень упертый человек, если ставлю цель, то иду до конца и прилагаю все усилия, чтобы этой цели добиться!

9.Если бы не певица, кем вы бы хотели стать?

Я не вижу себя не в творчестве. Музыка – это моя отдушина. Мне сложно представить, чем бы я занималась, если бы в моей жизни не появилась музыка.

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