Ольга Ручьева: «Семейноцентричность становится важнейшей частью бизнес-стратегии компании»

Москва
19 ноября 2024

В Москве в рамках форума WoManWings «Сила партнерства» запланировано проведение воркшопа «Семейные корпоративные программы»: Партнерство бизнеса и семьи. Внедрение концепции work life blend». Организаторами мероприятия станут хаб семейных проектов и программ «Семья 3.0», ESG-клуб «Сколково» и образовательно-консалтинговый центр Smart Country («Умная страна»).

Воркшоп будут модерировать президент ESG-клуба СКОЛКОВО Анна Резниченко, а также сооснователь и гендиректор образовательно-консалтингового центра Smart Country Елена Антонова. На мероприятии презентуют кейсы компаний в области семейных программ, обсудят реализацию проектов и многое другое.

По словам сооснователя хаба семейных проектов и программ «Семья 3.0», сооснователя и управляющего  партнера образовательно- консалтингового центра Smart Country Ольги Ручьевой, в РФ семейноцентричность из маркетингового и HR-направления становится важнейшей частью бизнес-стратегии компании. Бизнес превращается в субъекта семейной политики и партнера государства в реализации демографической политики.

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