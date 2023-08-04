Ondo представила USDY для индивидуальных и институциональных инвесторов

Компания Ondo Finance, лидер в институциональных финансовых решениях на основе блокчейна, объявила о выпуске USD Yield (USDY) — первой в мире токен, защищенной облигациями США и банковскими вкладами. USDY обеспечивает такую же доступность и практичность, как и стейблкоины, но при этом выплачивает держателям токенов доходность в размере 5% на старте и обеспечивает значительно более надежную защиту инвесторов.

Дебют USDY последовал за выходом Ondo Finance на рынок токенов в начале этого года с OUSG (Ondo Short-Term US Government Bond Fund), первым в истории продуктом на основе облигаций США, реализованным на блокчейне. OUSG с активами на сумму более 160 миллионов долларов вызвала значительный интерес, но она доступна исключительно для институциональных инвесторов.

«Криптовалюта — это все о финансовой доступности, и мы рады предложить индивидуальным и институциональным инвесторам доходный продукт с развитой финансовой структурой и защитой инвесторов. USDY расширит круг инвесторов, стремящихся сберегать и тратить средства в более глобальном и цифровом формате, за счет распределения доходности и обеспечения большей прозрачности и безопасности по сравнению с обычными стейблкоинами», — сказал Натан Оллман (Nathan Allman), генеральный директор Ondo Finance.

USDY — это долговые обязательства с высоким уровнем надежности, выпущенные компанией Ondo USDY LLC, зарегистрированной в США и управляемой советом директоров, который включает независимых директоров. Основная цель создания этих обязательств — обеспечение максимальной устойчивости к банкротству. USDY имеет избыточное обеспечение, примерно 3% первичного капитала, который поглощает краткосрочные колебания цен на облигации США.

Ankura Trust будет выступать в качестве агента по проверке и залогового агента для USDY в соответствии с основополагающими руководящими документами. Начиная с 60 дня после запуска Ankura Trust будет публиковать ежедневные отчеты, которые обеспечат прозрачность активов эмитента в интересах кредиторов. В качестве залогового агента Ankura будет готова конфисковать активы, обеспечивающие безопасность токенов, и произвести выплаты держателям, если Ondo прекратит свою деятельность или нарушит определенные условия по долговым обязательствам, при условии одобрения со стороны держателей USDY. Такая структура обеспечивает прозрачность и защиту прав инвесторов, чего не хватает традиционным стейблкоинам.