ONE! International School: Как поступить в один из Топ-20 университетов мира?

20 октября в школе ONE! International School состоялось выступление Елены Кадейкиной – практикующего американского эксперта в вопросах поступления в ведущие университеты США. Елена – CEO американского образовательного центра Hermiona Education. В своей лекции Елена рассказала об авторских программах центра, помогающих российским детям становиться студентами Массачусетского технологического института, Гарвардского, Калифорнийского университетов и других престижных американских вузов.

Выбор темы лекции посвящен запуску в ONE! International School нового академического блока МДО (Международное дополнительное образование). Hermiona Education станет консультантом нового блока.

«ONE! International School становится центром экспертизы по поступлению в ТОП-20 мировых ВУЗов и запускает МДО – специальный образовательный модуль, в рамках которого уже с 10-12 лет школьники готовятся к получению высшего образования в престижных зарубежных университетах. Мы очень рады, что нашим партнером и консультантом по вопросам высшего образования в США стала Елена Кодейкина и компания Hermiona Education», – отметил Максим Натапов, основатель ONE! International School.

МДО (Международное дополнительное образование) в ONE! International School начинается с общения детей с консультантами по поступлению и всестороннего тестирования, на основе которого разрабатываются индивидуальные программы, включающие не только необходимые мощную языковую практику, подготовку к написанию эссе и сдаче международного экзамена по математике, но и «прокачку» требуемых конкретному ребенку естественных и гуманитарных предметов и soft skills. В ONE! International School ведут ребенка уже с 10-12 лет, в отличие от большинства образовательных программ, рассчитанных на 15-ти летних подростков, пробелы в образовании которых уже более критичны.

Ученики ONE! International School при помощи специалистов Hermiona Education будут начинать свой путь в такие возглавляющие топ-20 мировые вузы как Гарвард, Бостонский колледж, Йельский университет, Технологический институт Джорджии и другие с комплексно подобранных курсов, участия в летних программах или обучения в школах-пансионах при университетах, что, по словам Кадейкиной, уменьшает культурный разрыв между детьми из разных стран и гарантированно дает дополнительные баллы при самом поступлении. ONE! International School и Hermiona Education отвечают за работу с потенциалом ребенка и полное сопровождение семьи на каждом этапе поступления.

ONE! International School – сеть частных садов и школ, работающая по новому образовательному стандарту ONE! Management, разработанному специалистами компании ONE! International Educational Group в соавторстве с зарубежными партнерами. Учебный процесс организован с применением методики международного бакалавриата, финской образовательной модели и адаптирован под ФГОС для начальной и средней школы (International Baccalaureate).

Образовательный стандарт, установленный в сети школ ONE! International School, дает детям не только фундаментальные знания, но и развивает необходимые для современного человека навыки и компетенции, такие как грамотность, любознательность, критическое и креативное мышление, самоорганизация, коммуникация и другие. Упражнения, развивающие компетенции, интегрированы во все учебные предметы. В образовательную систему ONE! International School помимо обязательных дисциплин уже с 1 класса вводится курс предпринимательства.

Миссия ONE! International School: воспитывать моральных, продуктивных и здоровых людей, способных менять мир к лучшему.

ONE! International School – это 4 детских сада и 2 школы (начальная и средняя), 2 центра исследования и разработки в России и США, 2 предпринимательских лагеря на курорте Роза Хутор и в Подмосковье и Центр подготовки педагогов с возможностью одновременного обучения более 1 000 человек. В настоящее время в рамках Системы воспитываются более 2 000 детей.