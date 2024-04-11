Программа лояльности «Спасибо» Сбербанка обновится

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11 апреля 2024

Программа лояльности «Спасибо» Сбербанка будет кардинально обновляться. Она станет более простой, гибкой и удобной для пользователей, — сообщила пресс-служба кредитной организации.

В программе отменены все условия, уровни и ограничения, которые влияли на размер получаемого бонусного кэшбека. Теперь клиенты сами будут выбирать, как, где и за что они хотят получать бонусы. Начисляться они будут не только за траты по картам, но и за другие действия в сервисах банка и партнёров, например, за пользование продуктами банка, просмотр фильмов и даже за прослушивание музыки.

Максимальное количество бонусов участники программы получат за покупки у партнёров экосистемы банка, таких как Мегамаркет, СберМаркет, Самокат и другие.

Первые участники обновленной программы смогут оценить ее уже в апреле, а к лету новые условия будут доступны всем клиентам банка. Кроме того, летом кредитная организация запустит дополнительные акции и услуги, доступные только за бонусы.

«Сейчас СберСпасибо —программа лояльности. Её участники — почти 80 млн человек, — отметил первый зампред банка Кирилл Царёв. — Если раньше для получения большего числа бонусов нужно было совершать больше трат, то теперь мы трансформируем всю логику лояльности и строим ее вокруг человека, предлагая вознаграждения за любые действия в наших сервисах и сервисах партнёров группы. Мы ожидаем, что клиенты массового сегмента будут получать в два раза больше кэшбека бонусами».

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