Они не смогут остановить большую стройку. Антон Мороз –– об антисанкционных мерах поддержки строительной отрасли

Направленные против России санкции не должны и не смогут помешать достижению стратегических национальных целей, которые стоят перед строительной отраслью –– считает почетный строитель РФ, вице-президент Национального объединения строителей Антон Мороз.

–– Менее, чем за два последних месяца правительство России в кратчайшие сроки подготовило и утвердило два пакета мер антикризисной поддержки строительной отрасли, в которые вошли два федеральных закона –– Федеральный закон от 08.03.2022 № 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и Федеральный закон от 14 марта 2022 г. N 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты российской федерации». В целом это объёмные пакеты, которые позволят устоять строительным организациям в непростых условиях, выполнить обязательства по контрактам, перед дольщиками и даже создать задел на будущие проекты, –– рассказывает Антон Мороз, который в эти дни принимает участие в обсуждении и консультациях по оперативному внедрению изменений в практику строительных компаний.

Консультации в он-лайн и офлайн формате проходят на площадке НОСТРОЙ, где создан оперативный штаб по мониторингу и контролю ситуации в строительной отрасли, который занимается сбором и анализом информации о проблемах, возникающих у строителей на местах. Здесь аккумулируют и реагируют на предложения о мерах по оперативной и адресной поддержке застройщиков и подрядных организаций.

–– Изменений много, –– говорит Антон Мороз, –– в том числе они включили в себя предложения, которые мы собирали с мест по поддержке застройщиков в пандемийный кризис. Вместе с тем, нашей экономике ещё не приходилось сталкиваться с подобными вызовами, поэтому мы видим, что и принимаемые сегодня меры по её поддержке беспрецедентны. Особое внимание уделяется строительной отрасли, как одной из ключевых.

Среди отмеченных экспертом нововведений –– норма о продлении права СРО выдавать займы своим членам (Федеральный закон от 08.03.2022 № 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»), которая содержалась в первом законе о мерах поддержки экономики.

В числе наиболее ожидаемых строителями вице-президент НОСТРОЙ Антон Мороз также назвал положение о том, что исполнителей и подрядчиков по госконтрактам (№44-ФЗ), не исполнивших свои обязательства по связанным с введением санкций форс-мажором, не будут включать в реестр недобросовестных поставщиков.

–– Значительно упрощена процедура технологического присоединения к инженерным сетям –– и для застройщиков, и для граждан, –– отметил Антон Мороз. –– Введённые Федеральным законом от 14 марта 2022 г. № 58-ФЗ меры позволяют ускорить строительство и создать базу для новых проектов. Упрощены процедуры утверждения документации и выдачи разрешений на строительство, субсидирования процентных ставок по кредитам для застройщиков. Сокращены сроки предоставления участков под строительство, а в особенно важных ситуациях предоставление земельных участков будет возможно без торгов. Бюрократические барьеры понижены до минимума.

Комплекс мер будет направлен на стимулирование рынка и на защиту интересов граждан – конечных потребителей долевого строительства. Льготная ставка по ипотеке составит 9%. Существенно увеличен максимальный размер кредита. В целях защиты интересов дольщиков при задержке ввода объектов банки будут продлевать действие счетов эскроу, чтобы можно было завершить строительство и не допустить появления недостроя.

–– Это лишь часть законодательных изменений, поставивших заслон разрушительной силе направленного на нашу страну санкционного удара. Масштабные задачи, которые мы поставили перед собой на это десятилетие, дали начало большой стройке, и её не удастся остановить враждебными выпадами со стороны недружественных экономик, –– убеждён Антон Мороз. –– Во всех регионах, где мы проводим встречи с членами Ассоциации Национального объединения строителей, есть ощущение понимания реальной перспективы справиться с проблемами и реализовать проекты.

Наша задача – оказать регионам всестороннюю поддержку, в нужных случаях предоставить кредитование, помочь применить необходимые инструменты, которые повысят эффективность работы. Уверен, что сегодня строительная отрасль может сыграть важную роль в укреплении отечественной экономики, –– подчеркнул Антон Мороз.

Федеральный закон от 08.03.2022 № 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203080001

Федеральный закон от 14 марта 2022 г. N 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты российской федерации»

https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1532366/ .