Онлайн-конференция по развитию soft skills INCHAMP пройдет 28-29 ноября

Около 6000 человек примут участие в бесплатной онлайн-конференции по развитию soft skills INCHAMP. Она пройдет 28 и 29 ноября с 11-00 до 20-00 по московскому времени. В ходе конференции состоится открытие II чемпионата интеллектуальных видов спорта по когнитивным навыкам.

Конференция будет проходить в 2 потока: теоретический и практический. Каждый участник самостоятельно решит, какую лекцию или мастер-класс выбрать. Лекции будут посвящены развитию когнитивных навыков, стратегическому мышлению, инструментам для генерации идей и интеллектуальному спорту, мотивации и управлению временем. Участники мастер-классов освоят способы запоминания последовательной, числовой и графической информации и смогут применить знания на практике.

Чемпионат, который организует центр образовательных технологий Advance, в этом году пройдёт онлайн. С 29 ноября до 19 декабря его участники будут состязаться в четырёх дисциплинах: память, счёт, внимание и скорочтение. В финал пройдут 16 сильнейших, один из них станет победителем и получит главный приз — 100 000 рублей.

Цели проекта INCHAMP – сформировать в обществе культуру развития когнитивных навыков и повысить ценность обучения и образования в целом.

Узнать подробности и ознакомиться с программой конференции можно на сайте.