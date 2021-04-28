Онлайн-сервис для проверки договоров Contract упрощает работу юристов

Компания Embedika совместно с юридическим департаментом Siemens представили бесплатный сервис для проверки договоров на риски Contract. Это первая общедоступная разработка на российском рынке, основанная на методах машинного обучения и юридической экспертизе.

Contract выявляет в тексте документа условия, регулирующие гражданско-правовую ответственность, на которые стоит обратить внимание перед заключением договора, и дает рекомендации по изменению нежелательных формулировок. Так, решение сокращает время на проверку договоров и позволяет минимизировать риски.

Сервис поддерживает форматы DOC, DOCX и PDF, работает прямо из браузера, сохраняет исходное форматирование и подсвечивает найденные условия. С помощью удобных инструментов навигации и фильтрации можно быстро переключаться между рисками и находить их в тексте.

Contract будет полезен юристам и предпринимателям, представителям малого и среднего бизнеса и всем, для кого актуальна задача проверки договоров. Сервис доступен по ссылке: contract.embedika.ru.

Степан Зайцев, директор по правовым вопросам Siemens в России:

«Наши специалисты вручную разметили договора, выделив в них нужные условия. На основе этих данных машина обучилась выявлять риски, которые встречаются в подобных документах. В перспективе это позволит значительно упростить и автоматизировать работу юридической службы».

Технологически сервис представляет собой комплексную систему, которая объединяет современные технологии машинного обучения с эвристическими методами, разработанными совместно с экспертами-юристами.

Диана Хакимова, руководитель проекта, специалист компании Embedika по legaltech-продуктам:

«Основная задача сервиса — повышение доступности юридических услуг, чтобы граждане и предприниматели могли эффективнее управлять своими рисками при заключении договоров.Мы считаем, что технологии должны помогать людям в решении правовых вопросов. Наша разработка — первый шаг к этой цели. Поэтому мы делаем сервис открытым и бесплатным для всех».

Документы не попадают в открытый доступ: загружаемые документы обрабатываются мгновенно и нигде не хранятся, в том числе на серверах компании Embedika. Contract — полностью российская разработка.

Это первая версия сервиса, разработчики планируют улучшать технологии и увеличивать количество категорий рисков для проверки.

О компании

Embedika – научно-ориентированная российская ИТ-компания, разработчик корпоративных систем на основе технологий обработки естественного языка и машинного обучения.

В команде Embedika — специалисты в области data science, разработчики, опытные менеджеры, инженеры, аналитики. Среди разработок компании — профессиональный корпоративный поиск, решения для анализа и проверки договоров, а также система разработки и анализа внутренних корпоративных документов. Подробнее о компании: embedika.ru.