Участие в свыше 1200 учебно-тренировочных занятий в 2021 году приняли сотрудники ООО «Транснефть – Балтика»

ООО «Транснефть – Балтика» подвело итоги 2021 года в области промышленной безопасности, производственного контроля и охраны труда.

За указанный период проведено 1210 учебно-тренировочных занятий (УТЗ) различного уровня. Цель тренировочных мероприятий – обучение работников в условиях, приближенных к реальным, действиям по реагированию на нештатные ситуации. Результаты тренировок подтвердили готовность персонала к локализации и ликвидации возможных нештатных ситуаций.

В том числе, на р. Мшаге в Новгородской области совместно с Главным управлением МЧС по региону предприятие провело комплексное командно-штабное учение (КШУ) по локализации и ликвидации разлива нефти на водной поверхности. В ходе учений был отмечен высокий уровень эффективности взаимодействия с ГУ МЧС по Новгородской области, органами исполнительной власти и надзорными органами.

К опыту и навыкам специалистов общества спасатели обращались в условиях реального разлива нефтепродуктов, произошедшего в марте 2021 года на стороннем объекте. Тогда в рамках реализации соглашения с ГУ МЧС по Новгородской области три аварийные бригады ООО «Транснефть – Балтика» приняли участие в ликвидации разлива нефтепродуктов на р. Волхове, возникшего в ходе утилизации судна в Новгородском речном порту. Благодаря их работе разлив был оперативно локализован, нефтепродукты собраны и вывезены на полигон для утилизации. Губернатор Новгородской области Андрей Никитин выразил благодарность компании «Транснефть» за оперативное и квалифицированное содействие в ликвидации последствий разлива нефтепродуктов.

В 2021 году на улучшение условий труда и сохранение здоровья работников предприятие выделило 249 млн руб. Значительная часть средств направлена на приобретение специальной одежды, обуви, средств индивидуальной защиты. Большое внимание уделяется мероприятиям по противодействию распространению коронавирусной инфекции, продолжается кампания по вакцинации и ревакцинации сотрудников.

Специалисты и подразделения предприятия активно участвовали конкурсах, направленных на повышение компетенций в области охраны труда и занимали в них призовые места.