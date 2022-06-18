ООО «Транснефть – Балтика» провело учения по обеспечению безопасности функционирования объектов трубопроводного транспорта

ООО «Транснефть – Балтика» провело комплексное учебно-тренировочное занятие (КУТЗ) в Ленинградской области. Подразделения предприятия отработали ряд ситуаций, связанных с обеспечением безопасности функционирования объектов трубопроводного транспорта.

Цель учений – проверка навыков и подготовки оперативного персонала, соответствия сил и технических средств выполняемым задачам. Кроме того, отрабатывалось взаимодействие между организациями, подразделениями, службами, участвующими в локализации возможных разливов.

По легенде КУТЗ диспетчеры зафиксировали «снижение давления» на участке магистрального нефтепродуктопровода Ярославль – Приморск 2. Транспортировка нефтепродукта по нему была условно остановлена. Прибывшая на место патрульная группа подтвердила условный выход топлива. Обстановка осложнялась тем, что условный разлив произошел в болотистой местности, затрудняющей доступ транспорта и персонала.

Аварийные бригады, оснащенные всем необходимым оборудованием для локализации и ликвидации разливов, в установленные нормативами сроки прибыли к месту условного выхода нефтепродукта, где произвели локализацию «разлива» с обустройством защитного вала, отводной канавы и установкой боновых заграждений. Также были отработаны мероприятия по сбору нефтепродуктов в специальные емкости, обустройству подъездных путей к месту и обустройству ремонтного котлована.

Кроме того, в ходе комплексного УТЗ сотрудники ООО «Транснефть – Балтика» на практике отрабатывали задачи по устранению неисправности клиновой задвижки магистрального нефтепродуктопровода, повреждения высоковольтной линии, а также датчика давления. В ходе занятия поступали и дополнительные вводные, как, например, оказание помощи условно пострадавшему работнику.

Учения подтвердили требуемый уровень готовности персонала к реагированию на различные нештатные ситуации, оснащенность подразделений современными средствами и оборудованием, позволяющими решать любые задачи по локализации и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов.

В общей сложности в КУТЗ участвовали 125 сотрудников предприятия, использовалось 34 единицы техники. Учения являются важной частью работы по обеспечению безопасности объектов ООО «Транснефть – Балтика».