ООО «Транснефть – Балтика» проводит эффективные мероприятия по охране окружающей среды: результаты мониторинга

ООО «Транснефть – Балтика» подвело итоги работы в области экологического контроля за 9 месяцев 2021 года. За этот период в рамках производственного экологического контроля на объектах общества, расположенных в Ленинградской, Новгородской, Псковской, Смоленской, Тверской и Ярославской областях, проведено более 55 тыс. анализов проб воды, почвы и воздуха.

Результаты исследований, выполнявшихся силами собственных лабораторий предприятия и сторонними организациями, подтвердили, что производственные объекты функционируют в соответствии с требованиями экологической безопасности и не оказывают воздействия на окружающую среду.

В частности, анализы показали соответствие нормативам состояния атмосферного воздуха на границах санитарно-защитных зон промышленных объектов. Также большое внимание уделялось исследованию состояния сточных, природных, подземных и питьевых вод на производственных объектах и рядом с ними. Результаты мониторинга свидетельствуют об эффективности мероприятий по охране окружающей среды при осуществлении производственной деятельности.

В составе ООО «Транснефть – Балтика» действуют две эколого-аналитические лаборатории («Кириши» и «Ярославль»), лаборатория эколого-аналитического контроля нефтебазы «Усть-Луга» и лаборатория экологического мониторинга Новгородского районного нефтепроводного управления. Они оснащены необходимыми средствами измерений, современным испытательным, вспомогательным оборудованием и оборудованием для отбора проб и проведения анализов.

Помимо мероприятий в сфере экологического контроля продолжилась работа в рамках реализации программы по сохранению биологического разнообразия. По согласованию с территориальными подразделениями Росрыболовства в р. Оку на территории Московской области и в Угличское водохранилище на территории Тверской области было выпущено 55 тыс. мальков стерляди.

Производственный экологический контроль, мониторинг выполнения требований законодательства в области охраны окружающей среды и рационального природопользования, поддержание работоспособности оборудования и проведение эколого-аналитического контроля являются приоритетными направлениями природоохранной деятельности ООО «Транснефть – Балтика».