ООО «Транснефть – Балтика» проводит мероприятия по диагностике трубопроводов

ООО «Транснефть – Балтика» в первом квартале 2024 года выполнило диагностическое обследование более 3 тыс. км магистральных трубопроводов.

Проведена диагностика участков нефтепроводов Сургут – Полоцк, Палкино-Приморск, а также нефтепродуктопроводов Ярославль – Приморск 1, Ярославль – Приморск 2, Горький – Ярославль.

Диагностическое обследование осуществляется с использованием модернизированного оборудования – внутритрубных инспекционных приборов (ВИП), разработанных и произведенных АО «Транснефть – Диаскан», – профилемеров, магнитных и ультразвуковых дефектоскопов, а также комбинированных диагностических комплексов.

Всего выполнено 28 пропусков внутритрубных инспекционных приборов на 19 участках трубопроводов. Диаметр обследованных трубопроводов – в диапазоне от 530 до 1020 мм. Исследование трубопроводов с помощью ВИП позволяет получить наиболее точные данные о техническом состоянии линейной части, а также выявить различные типы дефектов – риски, потери металла, продольные и поперечные трещины, дефекты сварных швов, дефекты изоляции.

Диагностические работы проводятся с целью поддержания бесперебойного функционирования системы трубопроводного транспорта и своевременного выявления дефектов линейной части. По результатам, в случае необходимости, принимаются решения о проведении ремонтных мероприятий.