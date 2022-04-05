ООО «Транснефть – Балтика» сообщила о завершении подготовки производственных объектов к работе в паводковый период

Специалисты ООО «Транснефть – Балтика» полностью завершили подготовку производственных объектов к прохождению весеннего паводка.

Подготовительные мероприятия проведены на линейной части магистральных трубопроводов и на площадочных объектах. По результатам оформлен паспорт готовности объектов ООО «Транснефть – Балтика» к устойчивой работе в паводковый период.

На линейной части магистральных трубопроводов, в том числе на подводных переходах, проведено сезонное обслуживание 889 единиц запорной арматуры. Проверена работоспособность задвижек в различных режимах, обеспечен отвод талых вод для предотвращения их подтопления.

Организован постоянный контроль технического состояния подводных переходов трубопроводов, они освобождены от топляка и нанесенного течением мусора. Это позволит предотвратить образование ледяных заторов и поднятие уровня воды. Также на подводных переходах проведена проверка системы линейной телемеханики. Ведется постоянное наземное наблюдение и воздушное обследование линейной части трубопроводов.

Проведено обследование и дополнительное укрепление участков, подверженных размыву паводковыми водами, в том числе 86,3 км вдольтрассовых ЛЭП, 9,5 км трубопроводов и 23,1 км кабельных линий электроснабжения.

Организован отвод талых вод от узлов пуска-приема систем очистки и диагностики, обеспечена защита от подтопления 73 таких объектов.

К устойчивой работе в паводок подготовлены 61 резервуар ООО «Транснефть – Балтика». На них произведена очистка отмосток от снега, выполнена ревизия арматуры.

На перекачивающих станциях проверено состояние автоматических систем пожаротушения, выполнено обслуживание и проверка систем промышленной и бытовой канализации, очистных сооружений, запорной арматуры технологических трубопроводов и резервуарных парков, систему предотвращения утечек нефти и нефтепродуктов.

Проведена ревизия оборудования для локализации и ликвидации аварийных разливов нефти 28 подразделений. Аварийная техника, средства и персонал переведены в режим работы на водных поверхностях, освобожденных от льда.

На период паводка создано 23 мобильных группы по контролю за техническим состоянием ЛЭП и установок электроснабжения.