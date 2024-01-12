ООО «Транснефть – Балтика» улучшает контроль качества нефтепродуктов

Новое здание испытательной лаборатории нефтепродуктов (ИЛН) головной перекачивающей станции «Ярославль» Ярославского районного нефтепроводного управления построило и ввело в эксплуатацию ООО «Транснефть – Балтика». Это позволило сделать более комфортными условия труда персонала лаборатории, а также повысить точность и качество осуществляемых в ИЛН исследований.

ООО «Транснефть – Балтика» транспортирует нефтепродукты как для российских потребителей, так и на экспорт. Контроль качества дизельного топлива в лаборатории проводится по 16 показателям. Увеличение транспортировки топлива в направлении порта Приморск потребовало расширения резервуарного парка ГПС «Ярославль», что, в свою очередь, вызвало необходимость расширить области аккредитации ИЛН и увеличить объем проводимых исследований. Именно расширением спектра задач по оценке качества дизельного топлива была обусловлена необходимость строительства нового здания ИЛН.

Новое здание имеет общую площадь 456 кв. м, строительно-монтажные работы были проведены в течение 2023 года. В помещениях ИЛН установлены порядка 200 единиц оборудования, включая программно-аппаратный комплекс Единой лабораторной информационной системы (ЕЛИС), объединяющей организации системы «Транснефть», вместе с тем созданы рабочие места для 14 сотрудников.

Благодаря программе импортозамещения в ИЛН используется отечественное оборудование, по основным показателям не уступающее иностранным аналогам и уже доказавшее высокую эффективность на практике. Речь идет, например, об автоматических аппаратах для определения фракционного состава нефтепродуктов, а также рентгеновских флуоресцентных волнодисперсионных анализаторах серы.