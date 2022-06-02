ООО «Транснефть – Балтика» в рамках экологического мероприятия выпустило в Угличское водохранилище мальков стерляди

ООО «Транснефть – Балтика» выпустило около 1,5 тыс. мальков стерляди в Угличское водохранилище в Ярославской области.

Мероприятие прошло в рамках корпоративной программы по сохранению биологического разнообразия в местах присутствия объектов ПАО «Транснефть». Вид выращиваемых водных биологических ресурсов, их количество и место выпуска были определены специализированным научно-исследовательским институтом рыбного хозяйства.

Выпуск мальков проходил в присутствии представителей Росрыболовства, которые подтвердили их удовлетворительное состояние.

В текущем году это уже второе подобное экологическое мероприятие. В апреле ООО «Транснефть – Балтика» выпустило в р. Неву в Ленинградской области 1,5 тыс. мальков атлантического лосося (семги).

В рамках программы по сохранению биологического разнообразия за период 2019–2021 гг. в водоемы Ленинградской, Ярославской, Тверской, Новгородской областей предприятием было выпущено 33,5 тыс. мальков сига, 125 тыс. личинок щуки, 58 тыс. мальков стерляди.

Неукоснительное соблюдение природоохранных норм, рациональное природопользование и обеспечение восстановления природных ресурсов являются приоритетными направлениями экологической деятельности ООО «Транснефть – Балтика».