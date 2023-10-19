OpenLegacy номинирует вице-президента Gartner Массимо Пеццини в консультативный совет

Компания OpenLegacy, являющаяся лидером в области интеграции устаревших систем и платформ модернизации, сегодня объявила о номинации Массимо Пеццини (Massimo Pezzini) в члены своего консультативного совета. Г-н Пеццини займет место в консультативном совете компании, проработав в ИТ-отрасли более 45 лет. Он 25 лет был выдающимся вице-президентом и аналитиком ведущей исследовательской аналитической фирмы Gartner, где специализировался на стратегиях и технологиях автоматизации и интеграции. «Г-н Пеццини, как консультант команды OpenLegacy, станет движущей силой в формировании корпоративной стратегии OpenLegacy. Компания OpenLegacy в полной мере привержена поддержке требований к интеграции современных и устаревших систем. И ее передовые, основанные на микрослужбах, поддерживающие API-интерфейсы и события технологии являются определенным конкурентным отличием,» — заявил президент и основатель компании OpenLegacy Роми Штейн (Romi Stein).

«Поскольку гибридная интеграция является жизненно важным аспектом цифровой трансформации, спрос на технологии корпоративной автоматизации продолжает расширяться. Традиционные критически важные, являющиеся источником официальной информации приложения должны работать с мобильными приложениями, службами SaaS, собственными изначально облачными приложениями и генерирующими системами ИИ для повышения эффективности, обеспечения инновационной коммерческой ценности и поддержки гибкости бизнеса. В этом контексте крайне важны технологии, обеспечивающие быструю и целостную интеграцию современных и устаревших систем», — сказал г-н Пеццини.

«Я работаю с компанией OpenLegacy многие годы, — продолжил г-н Пеццини. — И для меня честь войти в состав консультативного совета компании».

Г-н Пеццини входит в консультативный совет, когда компания заключает самые значительные стратегические партнерские соглашения на текущий момент и готовится к следующему этапу своего роста. Опыт и знания г-на Пеццини окажут огромное влияние на стратегическое направление развития компании и ее инновационные инициативы.

Пользуясь его обширным опытом работы на ИТ-рынке, приобретенным на протяжении многих лет и закаленным в период работы в компании Gartner, г-н Пеццини поможет продвижению компании OpenLegacy вперед к новым горизонтам корпоративных платформ автоматизации.