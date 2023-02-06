Операционная выручка GWM в 2022 году превысила 137,3 млрд юаней

2 февраля компания GWM опубликовала предварительную оценку прибыли за 2022 год, по данным которой компания достигла рекордного уровня операционной выручки. С показателем 137,351 млрд юаней в 2022 году компания четвертый год подряд преодолела отметку в 100 млрд юаней, а чистая прибыль, приходящаяся на акционеров, составила 8,279 млрд юаней, что на 23,09% больше, чем в прошлом году.

В сложных и постоянно меняющихся условиях в 2022 году GWM все же достигла рекордных показателей выручки и зарубежных продаж, существенного роста прибыли, непрерывной оптимизации ассортимента продукции и премиализации бренда, сохранив устойчивую и благоприятную тенденцию.

Объем зарубежных продаж GWM также достиг рекордного максимума. В 2022 году объем зарубежных продаж составил 173 200 единиц, что на 21,28% больше, чем в прошлом году. Заявленная брендом в 2022 году глобальная стратегия «ONE GWM» будет продолжать способствовать расширению его глобального рынка.

Очень заметны изменения в сфере обновления ассортимента продукции и увеличения стоимости бренда в 2022 году. Средняя цена за единицу в 128 700 юаней показывает рост на 20,8% в годовом исчислении, при этом коэффициент продаж моделей стоимостью выше 200 000 юаней увеличился до 15,27%. Уровень внедрения интеллектуальных моделей достиг 86,17%.

Превосходный ассортимент продукции является результатом постоянных инвестиций в мощные технологические исследования и разработки. Опираясь на давний принцип чрезмерных инвестиций в исследования и разработки, GWM стремится полностью овладеть ключевыми технологиями. Настоящий потенциал «Технологии GWM» будет по-прежнему усиливаться в целях создания более прочной лесной экосистемы, а также для внедрения новых энергоносителей и интеллектуальных технологий в большее число моделей.

В сфере новых энергоносителей компания GWM продолжала развивать полностью электрические, гибридные и водородные технологии, начала первую модернизацию интеллектуальной технологии DHT и представила более 10 продуктов на новых энергоносителях, таких как модель гибридного электромобиля с подзарядкой от сети HAVAL H6, WEY Coffee 01 и некоторые новые модели ORA. По мере усовершенствования интеллектуальных технологий в данной области в 2022 году, продажи автомобилей, оснащенных Coffee Intelligence, превысили 200 000 единиц, а совокупный пробег вспомогательной системы вождения Coffee Intelligence составил более 25 млн километров.

В 2023 году GWM будет в большей степени ориентироваться на пользователей, чтобы непосредственно удовлетворять их потребности посредством всестороннего обновления, уделив больше внимания основным каналам автомобильного рынка. Ожидается, что в течение года будет выпущено более 10 новых продуктов на новых энергоносителях.

GWM будет и далее содействовать преобразованию системы маркетинга путем уделения большего внимания превосходным ресурсам и укреплению стратегической координации. Компания будет развивать концепцию «ONE GWM» в целях комплексной реконструкции, особенно с точки зрения стратегии развития бренда. В 2023 году она продолжит использовать технологии в качестве основы для устойчивого повышения прочности продукции и стимулирования эффективности системы за счет внедрения инноваций, стремясь достичь целевого показателя годовых продаж в 1,6 миллиона единиц.