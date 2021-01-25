Оператор доставки заказов с AliExpress вдвое увеличит в РФ количество точек выдачи заказов

Общество
25 января 2021

Оператор доставки «Цайняо» увеличит в России число пунктов выдачи заказов с AliExpress вдвое, до почти 40 тыс. за счет партнерства с логистической компанией «Сберлогистика». Об этом сообщает «ТАСС».
В ближайшее время интернет-заказы AliExpress можно будет получить в 12 500 постаматах и пунктах выдачи «Сберлогистики» по всей стране. За счет сотрудничества число точек выдачи «Цайняо» за год вырастет вдвое».
На старте к системе «Цайняо» подключились пункты выдачи «Сберлогистики» в Москве, в ближайшее время компании планируют масштабировать возможности получения посылок на всю Россию.

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