Определен самый юный победитель конкурса «Лучший вопрос для экономического диктанта» и обладатель приза Фонда Юрия Лужкова

После проведения Общероссийской образовательной акции «Всероссийский экономический диктант» на тему «Сильная экономика – процветающая Россия!» объявлены победители конкурса «Лучший вопрос для экономического диктанта». Диктант состоялся 11 октября 2022 года в 88 регионах России и семи зарубежных государствах, конкурс на лучший вопрос проводился накануне события. Фонд Юрия Лужкова вручил специальный приз самому юному победителю конкурса на лучший вопрос для Экономического диктанта.

Студентка Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н. Г. Чернышевского Анастасия Волкова получила приз от Фонда Юрия Лужкова за вопрос на историко-экономическую тематику: «Что общего между героем Отечественной войны 1812 года донским атаманом М.И. Платовым и известным французским экономистом Т. Пикетти?». В конкурсе принимали участие не только студенты вузов России, но и старшеклассники общеобразовательных школ. Победителей наградят призами и дипломами, а также предоставят возможность принять участие в финале Всероссийского фестиваля экономической науки, который намечен на май будущего года и пройдет в рамках Московского академического экономического форума.

Участникам Экономического диктанта было предложено ответить на ряд вопросов, связанных с экономической историей страны, современными экономическими процессами, важными историко-экономическими датами. Мероприятие несколько лет подряд проводится с целью привлечь внимание к актуальной экономической повестке и экономической науке, показать необходимость экономических знаний в повседневной жизни людей. Его организатор – Вольное экономическое общество России при участии Международного Союза экономистов. Один из активных партнеров проекта – Фонд Юрия Лужкова.