Определен состав жюри совместного конкурса РОСТУРИЗМА и архитектурной премии АРХИWOOD

Меньше месяца остаётся до окончания приёма заявок на архитектурный конкурс Ростуризма. 30 июля 2021 завершается приём заявок на конкурс «Лучший отель из дерева». Это специальный приз, который совместно учредили Федеральное агентство по туризму и общероссийская архитектурная премия АРХИWOOD.

Подать заявку можно на сайте https://tourism.arhiwood.com/prize/ Принимаются проекты загородных отелей, кемпингов, глэмпингов, построенных с 2009 по 2021 год. Проект вместимостью свыше 15 номеров должен входить в Федеральный перечень туристических объектов https://классификация-туризм.рф

Конкурс стартовал 13 мая. За полтора месяца в оргкомитет поступили десятки интересных предложений. География проектов обширна: Алтай, Мурманская область, Карелия, Казань, Чувашия, Адыгея, Бурятия, Владимирская, Вологодская, Липецкая, Костромская области. Концепции тоже впечатляют. Например, в Мурманской области есть отель, на территории которого можно поймать северное сияние. На Алтае появился проект московских Сандуновских бань. А в Пушкинских горах ждёт всех в гости «Арина Р» – так называется литературный отель в Михайловском.

Основной критерий оценки участников конкурса – архитектурная и экологическая составляющая. В жюри конкурса вошли: Зарина Догузова, глава Ростуризма; Елена Лысенкова, замглавы Ростуризма; Александр Львовский, генеральный партнёр и организатор премии АРХИWOOD, директор московского представительства компании «Росса Ракенне СПб» (HONKA); Николай Белоусов, архитектор, руководитель «Архитектурной мастерской Н.В. Белоусова»; Владимир Кузьмин, руководитель архитектурного бюро «Поле-Дизайн»; Николай Малинин, куратор премии АРХИWOOD; Тимофей Кононенко, председатель комитета по культурно-познавательному туризму Российского союза туриндустрии, руководитель рабочей группы по туризму Общественного совета при Рослесхозе.

Глава Ростуризма Зарина Догузова: «Нашей специальной номинацией мы хотели бы привлечь внимание к теме деревянной архитектуры в отельном строительстве и абсолютно очевидному тренду – отдыху на природе. В прошлом году мы видели полную загрузку в глэмпингах, в отелях, которые предоставляли услуги размещения в отдельных загородных домах и очевидно, что таких отелей в нашей стране не хватает. Конечно, это не говорит о том, что урбанистика отошла на второй план. Появилась тенденция к комбинации атмосферных прогулок, экскурсий по крупным городам-миллионникам и размещению в пригороде, что позволит сочетать разные форматы отдыха. Естественная среда, «живые» материалы – все это не только про актуальные эко-стандарты, а про образ жизни современного человека, который сегодня возвращается к природе, и этой тенденции должны отвечать архитектурные решения в строительстве современных отелей».

Также в жюри – Ксения Собчак, телеведущая, журналист, а также взыскательный клиент, ценитель красивой и комфортной жизни, приверженец экологичного подхода во всём. «Наконец-то, и у нас взялись за архитектуру отелей. Рада, что в России стали ценить архитекторов, которые умеют создавать экологичное пространство для отдыха. Вкус к такой архитектуре ещё только формируется, но уже сейчас запросы современных путешественников стали шире. В тренде лаконичность и функциональность, либо арт-объекты с интересным воплощением архитектурной мысли», – отметила Ксения Собчак.

Первого победителя конкурса «Лучший отель из дерева» определит жюри. Второго – народное голосование на сайте. Церемония награждения состоится в середине сентября этого года.

Для справки

Ежегодная национальная премия в сфере деревянной архитектуры и дизайна АРХИWOOD учреждена в 2009 году. За это время в рамках премии представлено более двух тысяч проектов. АРХИWOOD завоевала репутацию одного из самых важных архитектурных событий России. В каждой из девяти номинаций приз присуждается двум участникам: по результатам голосования профессионального жюри и по результатам публичного голосования на сайте премии. В экспертный совет входят как известные российские, так и зарубежные специалисты в сфере архитектуры, дизайна и строительства. АРХИWOOD также выступает организатором других профессиональных конкурсов, лекций и выставочных проектов. Под этим брендом выпускаются книги и каталоги, посвящённые деревянной архитектуре.

Подать заявку на участие: https://tourism.arhiwood.com/prize/

Сайт премии АРХИWOOD: https://premiya.arhiwood.com/prize

Подробнее о жюри номинации: Жюри (arhiwood.com)