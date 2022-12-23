Определены победители конкурса «Доброе сердце столицы»

В этом году заявки на участие подали около 24 тысяч волонтеров.

В Москве подвели итоги конкурса волонтерских инициатив «Доброе сердце столицы». Победителями и призерами в индивидуальных и командных номинациях стали больше трех тысяч горожан, а в рамках отдельной номинации «Спасибо» отметили 126 москвичей. Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы, рассказала, что в нынешнем году заявки на участие подали около 24 тысяч человек — это рекордное количество за все время проведения конкурса с 2014 года.

«Вы показали, как много в Москве чутких и заботливых людей и как волонтерство отзывается в сердцах самых разных поколений — горожан среднего, старшего возраста и молодежи. На протяжении трех месяцев вы делились идеями и опытом, заводили друзей и получали новые знания. Самой популярной оказалась студенческая номинация — она объединила 14,5 тысячи ребят. А всего конкурс привлек почти 24 тысячи участников. Такой впечатляющий результат говорит об активности и сплоченности волонтерского сообщества столицы», — подчеркнула Наталья Сергунина.

Конкурс проводился по направлениям «Проект», «Деятельность» и «Команда». Каждое из них включало по три категории. В этом году впервые появились номинации для лидеров волонтерских объединений и москвичей старшего поколения. Финал конкурса проходил в обновленном формате: участники не только представили свои проекты, но и решали задачи из реальной волонтерской практики.

Победители и призеры

Одним из лауреатов в номинации «Я — волонтер» стала Анна Просвернина, она активно участвует в работе штаба по сбору гуманитарной помощи «Москва помогает». За год в качестве волонтера и тимлидера Анна присоединилась к 17 значимым для города мероприятиям.

В категории «Добрая идея» отмечен коллектив во главе с Александрой Зерюновой. Ребята представили проект «Новости волонтеров Москвы» — видеодайджест о добрых делах и тех, благодаря кому они совершаются.

В номинации «Организатор добрых дел» наградили Елену Шалимову — заместителя начальника общественного поисково-спасательного отряда «СпасРезерв». Она координирует деятельность отряда уже 15 лет. В этом году Елене также вручили знак отличия «Волонтер Москвы».

Первое место в категории «Добрая команда. Вуз» занял волонтерский центр Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова. Только в 2022 году молодые люди провели и поддержали десятки социально ориентированных и обучающих программ.

В номинации «Добрая команда. Колледж» победил коллектив «На связи с добром». С момента создания он объединил свыше 400 студентов. Основала его педагог Диана Мовсесян. «В нашей копилке более 100 мероприятий. Ребята ведут собственный канал, общаются с подписчиками и рассказывают о важности нашего дела. Волонтерский центр колледжа с удовольствием делится своим опытом с волонтерами из других городов и регионов — Казани, Челябинска и Карелии», — отметила она.

Конкурс волонтерских инициатив проводится в столице с 2014 года. Ранее он назывался «Доброволец Москвы». Его организатором выступает ресурсный центр «Мосволонтер» при поддержке городского Комитета общественных связей и молодежной политики.