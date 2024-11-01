Опрос ВЦИОМ: россияне готовы платить за безопасность сделок с жильем

53% россиян позитивно относятся к уровню тарифов на нотариальные действия, свидетельствуют данные опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Год назад в России была введена новая тарифная система оплаты, благодаря чему в некоторых регионах стоимость ряда услуг нотариусов стала даже ниже, чем была, напомнили «Российской газете» в Федеральной нотариальной палате (ФНП).

Так, к примеру, цена на нотариальное удостоверение сделки купли-продажи недвижимости в Москве или Ставрополье к осени 2024 года была такой же, как и год назад, а вот в Свердловской области за тот же период она снизилась на 4%.

Опрос ВЦИОМ также показал, что россияне готовы доплатить за возможность избежать правовых рисков при сделках с жильем. Такую позицию высказали 63% респондентов.

31% опрошенных готов выделить для этого 0,5% от суммы сделки, а 27% — 1% от стоимости недвижимости. Интересно, что доля тех, кто согласен заплатить вдвое больше, выше среди людей, которые планируют купить недвижимость в ближайшее время.

Кроме того, 5% респондентов готовы отдать за гарантии безопасности 5% процентов от суммы сделки. Еще 26% затруднились с ответом, но не стали бы категорически отказываться от такой возможности. Не хотят доплачивать 11% участников опроса, и в большинстве своем они не планируют приобретать недвижимость.

Напомним, что нотариус работает по принципу «одного окна», он сам запрашивает из ведомств необходимые данные, а потом подает готовые документы в Росреестр в электронном виде. Перед удостоверением сделки он в обязательном порядке проводит со сторонами предварительную беседу и среди прочего выясняет, что те не находятся под давлением и осознают свои действия и их последствия.

Нотариус — единственный специалист на рынке недвижимости, который несет ответственность за результат своей работы. В случае, если по его вине будет допущена ошибка, пострадавшей стороне в полном объеме возместят ущерб.