Оптовая онлайн-платформа Nihaojewelry запускает программу «Глобальный партнер»

Nihaojewelry, одна из ведущих онлайн-платформ оптовой торговли модными ювелирными изделиями, объявила о запуске программы «Глобальный партнер». Целью этой инициативы является привлечение партнеров из различных стран и регионов мира для поставок качественной китайской модной продукции потребителям по всему миру по более выгодным ценам и с более удобной логистикой.

Nihaojewelry, основанная в 2013 году, специализируется на оптовой онлайн-продаже модных ювелирных изделий, аксессуаров и одежды. Штаб-квартира компании находится в Иу (Китай), всемирно известном центре мелких товаров. Мощная цепь поставок и логистические возможности Nihaojewelry позволяют доставлять сотни миллионов высококачественных китайских товаров клиентам более чем в 200 странах и регионах по низким оптовым ценам, что выгодно местным дилерам, владельцам бутиков, интернет-магазинам и частным предпринимателям.

За 10-летний путь компании Nihaojewelry в области оптовой торговли ювелирными украшениями она получила положительные отзывы клиентов. Согласно отзывам клиентов, выделяются следующие преимущества:

Широкий ассортимент продукции и частые обновления: Nihaojewelry, предлагающая более 200 000 высококачественных модных изделий, изготовленных в Китае, ежедневно пополняется более чем 1000 новых продуктов, что позволяет клиентам приобретать различные продукты на единой платформе.

Без минимального объема заказа: в отличие от традиционных оптовых платформ Nihaojewelry позволяет покупателям приобретать меньшее количество продукции и даже покупать по одному экземпляру каждого товара.

Конкурентные цены: вся продукция на Nihaojewelry продается по оптовым ценам и поддерживает многоуровневые цены, что позволяет клиентам достигать значительной прибыли.

Мощные возможности доставки и таможенного оформления: компания охватывает почти все страны и регионы мира, предоставляя клиентам многочисленные логистические возможности для экономии затрат.

Поддержка разных языков и разных валют: Nihaojewelry предлагает локализованное обслуживание клиентов и каналы оплаты, упрощая покупку товаров покупателями по всему миру.

Nihaojewelry может похвастаться высокой оценкой 4,8 на Trustpilot и Sitejabber, при этом более 95% клиентов оставляют положительные отзывы. Кроме того, компания начала развертывать глобальные склады в целях сокращения транспортного цикла и повышения качества обслуживания клиентов.

Сообщается, что программа «Глобальный партнер» Nihaojewelry будет сотрудничать с Nihao иначе, чем в прошлом. Так они могут получить больше преимуществ. Целью программы «Глобальный партнер» является дальнейшее расширение присутствия Nihaojewelry на мировом рынке.