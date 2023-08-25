Опыт брендинга на юридическом бизнес-форуме представит один из основателей Группы «Победа»

Группа «Победа» стала партнёром «Юридического бизнес-форума: лидеры и новая реальность-2023», который пройдёт Москве в отеле Арарат Парк Хаятт 30 августа 2023 года.

Этот бизнес-форум открывает деловой сезон вместе с главами юридических департаментов и партнёрами юридических фирм, где будут рассмотрены актуальные вопросы менеджмента и развития юридических организаций.

Группа «Победа» стремится поддерживать связь с юридическим сообществом, делиться своими знаниями и экспертизой.

Один из основателей и партнёров группы, Елена Финогенова, станет спикером на 2 сессии трека «Развитие (бренд-менеджмент)». В фокусе внимания — персональный и корпоративный брендинг (ребрендинг и репозиционирование). Елена представит опыт брендинга на примере кейса Группы «Победа».