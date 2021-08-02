Оренбуржье и Казахстан нацелены на укрепление оперативного взаимодействия в сфере экономики

30 июля 2021 г. в приграничном городе Оренбурге, в смешанном (очно-дистанционном) формате прошел Международный круглый стол «Новые форматы торгово-экономических отношений приграничных регионов России и Казахстана в условиях пандемии». Представителей власти и бизнеса двух стран на общей площадке собрали в качестве организаторов АНО «Содружество народов Евразии», Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Оренбургской области и НИИ истории и этнографии Южного Урала Оренбургского государственного университета.

В обсуждении существующих сложностей и точек роста для двусторонней торговли приняли участие: бизнес-омбудсмены Оренбургской области Виктор Коршунов, Актюбинской области Руслан Куйшинов и Западно-Казахстанской области Магрипа Нигишева; председатель АНО «Содружество народов Евразии» Веналий Амелин; президент Торгово-промышленной палаты Оренбургской области Олег Авдеев; директор Оренбургского областного союза промышленников и предпринимателей Вячеслав Лагуновский; начальник Управления внешнеэкономической деятельности Оренбургской области Александр Дяченко; сотрудники Представительства МИД России в г. Оренбурге, областной прокуратуры, Центра поддержки экспорта Оренбургской области, региональных Палат предпринимателей Казахстана, институтов развития, бизнесмены двух стран.

Участники встречи констатировали, что мировая экономика постепенно адаптировалась к ограничениям пандемии и в последнее время уверенно демонстрирует восстановление. Если за 2020 г. товарооборот России и Казахстана сократился на 4,9 %, то в первом квартале 2021 г. он вырос на 20,7 %. При этом приграничная Оренбургская область в силу своих преимуществ выглядит даже лучше общероссийских показателей: в кризисном, пандемийном 2020 г. показала не падение, а рост торговли с Казахстаном на 14,3 %, а в первом квартале 2021 г. – на 52,4 %.

В качестве новых трендов специалисты назвали бурное развитие электронной торговли и сопряжение ритейла с доставкой, которым пандемия придала дополнительный мощный импульс.

Центр поддержки экспорта Оренбургской области запустил новую услугу и в 2020–2021 гг. помог 48 субъектам предпринимательства выйти на международные площадки электронной торговли Amazon, Alibaba, eBay и др., что способствовало существенному росту их продаж. В ходе круглого стола этим опытом заинтересовались партнеры из Палаты предпринимателей Западно-Казахстанской области, которые запросили материалы об услугах Центра.

Вместе с тем, в условиях пандемии остаются и определенные барьеры для развития торгово-экономических отношений России и Казахстана, прежде всего, при перемещении товаров через границу. Палата предпринимателей Актюбинской области подняла вопрос о необходимости оснащения погранперехода Сагарчин в Оренбуржье инспекционно-досмотровым комплексом.

При его отсутствии грузоперевозчики вынуждены ехать с недовесом, оставляя в фургоне коридор для досмотра или полностью выгружать товары для проверки. Российская сторона проинформировала партнеров, что в 2021 г. начнется модернизация этого погранперехода, а в 2022 г. он будет оснащен досмотровым комплексом, который снимет данную проблему. Также актюбинцы попросили содействия в ускоренном прохождении границы для сезонных поставок в Оренбуржье скоропортящейся малины с местных, крупнейших в Казахстане ягодных плантаций.

Этот вопрос тут же пообещал проработать бизнес-омбудсмен Оренбуржья. Оперативное взаимодействие, налаженное между органами власти и бизнес-структурами приграничных регионов, будет способствовать дальнейшему наращиванию двустороннего товарооборота России и Казахстана даже в непростых условиях пандемии.