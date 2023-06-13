Российские вузы поучаствовали в конкурсе CFA Russia Challenge 2023

В России впервые прошел студенческий конкурс CFA Russia Challenge на русском языке. Пять команд из крупнейших российских ВУЗов убедительно представили свои презентации перед экспертной комиссией. Жюри включало шесть экспертов из компаний Aterra Capital, Московская Биржа, Сбербанк, УК Первая, Wermuth Asset Management и Роснефть.

Мария Харлашкина, CFA, Президент Ассоциации CFA: «В этом году Ассоциации удалось провести многоуровневый анализ работ с участием около двадцати опытных аналитиков, как это принято во всем мире. Студентам пришлось пройти четыре этапа: сдачу предварительных работ, оценку письменных отчётов, запись видео презентаций и живую защиту работ в прямом эфире. Это обеспечило качественный и беспристрастный результат.»

В конце мая студенты представили итоги своих исследований в виде 10-минутных презентаций и ответили на серию острых вопросов. Жюри отметило высокий уровень инвестиционного анализа и навыков презентации у сегодняшних российских студентов.

Список финалистов:

МГУ им. М. В. Ломоносова, МГИМО, ВШЭ Санкт-Петербург, РЭУ им. Г. В. Плеханова, Уфимский университет науки и технологий.

Победителем этого года стала команда Высшей школы экономики Санкт-Петербург под руководством Екатерины Щетининой (капитан команды) и Ивана Скавыша, CFA (ментор).

Николай Минашин, директор по взаимодействию с инвесторами ГК Самолёт: “Сегодня Самолёт демонстрирует одни из самых высоких темпов роста среди российских публичных компаний, каждый год мы фактически удваиваем масштаб бизнеса. Мы рады, что нашу компанию в качестве объекта для анализа выбрали организаторы конкурса, это улучшит понимание нашего инвестиционного кейса.»

Владимир Туткевич, директор Ассоциации CFA: «Особую пользу от конкурса получает оцениваемая компания – на рынке труда появляются десятки талантливых выпускников, глубоко понимающих деятельность компании и отрасли. Кто знает, может быть, авторы отчётов пройдут стажировку в Группе Компаний Самолёт и войдут в её управленческий состав.»

Выражаем признательность и поздравления победившей команде, четырём финалистам, а также всем студентам, преподавателям и волонтерам, которые обеспечили проведение CFA Russia Challenge. Церемония награждения победителей и финалистов пройдёт 30 июня 2023 года в гостинице Novotel Moscow Kievskaya, когда Ассоциация CFA Россия будет отмечать завершение делового сезона.