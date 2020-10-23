Основатель студии татуажа Мария Майер рассказала, как подобрать форму и цвет по анатомическим особенностям лица

Моделирование бровей с помощью перманентного макияжа позволяет подчеркнуть достоинства и красоту лица, придать облику шарм, притягательность, яркость и выразительность. При этом неграмотно подобранная форма и цвет могут сильно испортить внешний вид и даже состарить на несколько лет.

Мария Майер, создатель авторской техники естественного перманентного макияжа, основатель и директор студии татуажа, рассказала об особенностях и тонкостях подбора гармоничной формы и цвета.

Структура брови

Строение бровной дуги складывается из 3 составных частей:

начало брови (головка) – расположена возле переносицы, иногда ее называют внутренней частью, самое широкое место;

середина (тело) – заканчивается в точке изгиба, обычно обладает равномерной шириной;

наружная, внешняя часть (хвостик) – начинается от точки изгиба, постепенно сужается к концу брови.

Обычно идеальная бровь имеет 3 основные точки: начало линии, изгиб и точка окончания. Считается, что лучшая форма – это когда 2/3 брови занимают голова и тело, а хвостик – 1/3. Выстроить классическую форму можно с помощью «техники карандаша».

Подбор формы под тип лица

Сейчас не актуален слишком высокий и резкий изгиб, слишком тонкие брови. Все должно быть гармонично: форма подбирается, исходя из овала лица и его характерных анатомических особенностей (разрез глаз, их посадка, размер, высота скул и т.д.).

Тип брови в зависимости от овала лица:

овальное – подходят почти все формы бровей, только слишком опущенный вниз кончик может утяжелять и делать взгляд грустным;

круглое – классическая форма с малым изгибом и слегка укороченным кончиком;

квадратное – плавно изогнутая широкая форма в виде высокой дуги;

треугольное – дуги, изогнутые естественным образом, округлые, может быть немного поднятое основание;

грушевидное – прямая изящная форма, брови удлиненные и расставленные;

ромбовидное – мягкий изгиб и классическая форма, подобие брови-арки;

сердцевидное – форма вразлет, прямые брови не подходят.

Выбор подходящего оттенка

Для грамотного выбора цвета брови нужно определить холодный или теплый тон у волос (или корней), колоритности внешности, обычной яркости образа клиентки в повседневной жизни. Есть несколько общепринятых правил по подбору оттенка:

если волосы светлые – цвет брови темнее на 1 или 2 оттенка;

если волосы темные – светлее на 1 или 2 тона;

если волосы рыжего цвета – хорошо подходит каштановый тон;

коричневый оттенок во всем его многообразии универсален.

Черные брови делаются крайне редко. Обычно, если исходный типаж яркий, темный и очень выразительный.

С помощью грамотно подобранной формы и цвета можно скорректировать многие внешние недостатки: близко или далеко посаженные глаза, слишком широкие и острые скулы, чрезмерно вытянутый овал лица и т.д.

Современный перманентный макияж

Идеальный ПМ – это такой, который практически незаметен, то есть, смотрится максимально естественно и гармонично, незаметно подчеркивая достоинства и убирая недостатки внешности.

Главные характеристики современного перманентного макияжа:

легкие не плотные границы;

мягкое начало брови (головка);

плавный переход цвета (градиент);

отсутствие графитово-серых пятен;

отсутствие заглублений;

отсутствие инверсии цвета в рыжий, красный или синий оттенки;

результат сразу после процедуры.

Залог успеха в создании идеальных бровей путем перманентного макияжа – грамотный мастер, способный подобрать форму и цвет, исходя из индивидуальных особенностей лица и цветотипа кожи.

Источник: http://swjournal.ru/news/brovi-6/