Особая тревога: Дарья Милай рассказала о психологической помощи в кризисное время

Каждый человек является частью социума. Хочет он того или нет, общий эмоциональный фон влияет на его душевное состояние. Подавленность и агрессия не менее заразны, чем инфекционные болезни, а на физическом здоровье и качестве жизни они сказываются столь же фатально. Именно поэтому в сложное время порой не так опасны события, как психологическая реакция на них. О том, как в текущих реалиях восстановить собственное душевное равновесие и помочь окружающим, рассказывает клинический психолог Дарья Милай.

Остудить голову и привести в порядок внутренний мир

Нужно вспомнить, что для вас в жизни главное, что приносит счастье, что наполняет будни смыслом. Работа? Семья? Хобби? Если быть честным c самим собой, можно обнаружить удивительные и неожиданные вещи.

Критические ситуации расставляют приоритеты по местам. Нащупав стержень своего существования, надо договориться с внутренним паникером: вы сделаете все, чтобы не потерять главное. Попутные утраты восстановимы и в сравнении с действительно краеугольными аспектами жизни незначительны. По словам психолога Дарьи Милай, человеку удается собраться и успокоиться, если он сосредотачивается на том, что важно лично для него. Раздражители, поступающие извне, уже не отвлекают. Наоборот, человек, расставивший точки над i, оказывает умиротворяющее воздействие на окружающих. Теперь можно переходить ко второму пункту.

Проявлять снисходительность и понимание к друзьям и близким

В напряженные времена люди часто ссорятся и обижают тех, кто им наиболее дорог и близок, потому что поддаются поверхностным, сиюминутным эмоциям, забывая о глубоких привязанностях, которые лежат в базисе отношений. Психолог Дарья Милай советует действовать с позиций любви.

Помните, что фразы по типу «Успокойся!» вызывают реакцию, противоположную желаемой. Говорите о хорошем, не ждите повода, чтобы порадовать мелочью или просто выразить тепло. Акцентируйте положительные стороны повседневности. Напоминайте близким о том же, на что опираетесь сами: апеллируйте к лучшему, что есть у них за душой. Главное — не делайте этого нарочито, демонстративно. Цель — не доказать, что вы разумней, добрей, адекватней, а сохранить дружбу, любовь, доверие в семье, в глобальном смысле — фрагмент вселенной, в котором вы существуете.

Оставайтесь в сознании, контактируя с внешним миром

Не включайте автопилот: не пропитывайтесь агрессией в транспорте и магазинах, не вступайте в бурные дискуссии с коллегами, если обсуждения не касаются работы, не ввязывайтесь в «холивары» на просторах интернета.

Это не значит, что в кризисное время нужно самоизолироваться, если речь, конечно, не о пандемии. Социальная активность, готовность к действию — бесценные качества, что в стабильное, что в тревожное время. Но вежливость, корректность, доброжелательность и невозмутимость — это не только ваш психологический щит, но и образец для подражания. Сохраняя спокойствие, основанное на четкой расстановке приоритетов, вы медленно, но однозначно положительно влияете на среду обитания, где бы вы ни жили.

И последнее: на волне тревоги очень важно не разучиться быть счастливым. По наблюдениям клинического психолога Дарьи Милай, человек, находящийся в гармонии с собой, легче адаптируется к непредсказуемым обстоятельствам, добивается успехов вопреки препятствиям, а главное — искренне желает благополучия окружающим. Чем больше в мире счастливых людей, тем спокойней и проще жизнь всего социума.