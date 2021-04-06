Особенности экспорта образовательных онлайн-услуг обсудили участники международной видеоконференции

Прошел ровно год с начала локдауна и введения ограничительных мер, связанных с пандемией COVID-19. Данный период явился как временем испытаний для высших учебных заведений России и стран Центральной Азии, так и этапом поиска новых возможностей для развития и даже углубления международного сотрудничества. К такому выводу пришли участники международного экспертного заседания «Перспективы сохранения международных межвузовских связей и экспорт образовательных онлайн-услуг в условиях пандемии», которое состоялось в формате видеоконференции.

30 марта состоялось экспертное заседание «Перспективы сохранения международных межвузовских связей и экспорт образовательных онлайн-услуг в условиях пандемии». Организаторами мероприятия выступили Евразийский национальный университет им.Л.Н. Гумилева, Саратовская государственная юридическая академия, Информационно-аналитический Центр Евразия-Поволжье и Научно-образовательный центр сотрудничества со странами СНГ и Балтии Саратовского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского.

В заседании приняли участие представители 13 городов из 4-х стран мира: Нур-Султан, Уральск, Алматы (Казахстан), Саратов, Томск, Волгоград, Екатеринбург, Москва, Йошкар-Ола (Россия), Самарканд, Бухара, Ташкент (Узбекистан), Бишкек (Кыргызстан). Это представители региональных органов власти, проректоры по международным связям, руководители международных отделов и центров международного сотрудничества, эксперты, журналисты.

С приветственным словом выступили директор Информационно-аналитического центра Евразия-Поволжье (г. Саратов, Россия) М.В. Лапенко и кандидат политических наук, проректор по международным связям Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева, вице-президент Казахстанско-индийского бизнес-совета (г. Нур-Султан, Казахстан) А.Н. Жолдасбекова. Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева в этом году отмечает свое 25-летие развития и в последний год успешно сохранил и приумножил международные связи и свои позиции в международной образовательной среде.

Целью мероприятия был анализ развития международного межвузовского сотрудничества в условиях пандемии COVID-19. Участники обсудили изменение форматов международного взаимодействия вузов и научно-аналитических центров, расширение сферы дистанционного образования, а также подчеркнули необходимость миграционной и организационной поддержки иностранных студентов и сохранения динамики международного сотрудничества.

Важную роль в сохранении динамики международных связей играет не только взаимодействие между столичными вузами, но и региональными вузами, в том числе. Об особенностях экспорта образовательных услуг в системе внешнеэкономической деятельности Саратовского региона в своем выступлении говорил Аршинов Юрий Евгеньевич, советник министра экономического развития Саратовской области.

Саратовская область, несмотря на временные трудности, принимает участие в 55 федеральных проектах в рамках 11 национальных проектов. На развитие экспорта образовательных услуг направлены два национальных проекта – «Образование» и «Экспорт услуг». В них сгруппированы основные ресурсы по поддержке экспортной деятельности в сфере образования.

Ключевая цель проектов – повысить привлекательность и конкурентоспособность российского образования на международном рынке образовательных услуг и, таким образом, нарастить несырьевой экспорт Российской Федерации в целом и каждого субъекта в отдельности.

Аршинов Ю.Е. также подчеркнул важность взаимодействия высших учебных заведений и региональных органов власти, особенно в условиях ограничительных мер. Так, несмотря на сложности с пересечением границ, Правительство Саратовской области организовало две бизнес-миссии – в г. Самарканд (Республика Узбекистан) и г.Уральск (Республика Казахстан), в которых приняли участие якорные вузы региона – Саратовская государственная юридическая академия и Саратовский государственный медицинский университет имени В.И. Разумовского.

Опыт развития международных связей Саратовской государственной юридической академии в своем выступлении презентовал проректор по стратегическому развитию и цифровой трансформации А.И.Пермяков. Александр Игоревич отметил, что в 2021 году Академия празднует юбилей и в настоящее время готовится к торжественному празднованию 90-летия. За время своего развития Академия стала авторитетным вузом не только в России, но и за рубежом, ежегодно наращивая международную составляющую своей деятельности.

В настоящее время Академия является стороной 31 международного соглашения. Партнерами вуза являются известные во всем мире университеты Германии, Франции, США, Китая, Индии, Польши, Чехии, стран Балтии и Содружества независимых государств. Одним из основных приоритетов международной деятельности является развитие образовательных и научных связей со странами ближнего зарубежья, прежде всего, с вузами и научными центрами Казахстана, Узбекистана, Беларуси и Азербайджана.

Академия быстро адаптировалась к дистанционному формату обучения и онлайн-формату научных мероприятий, благодаря чему удалось сохранить динамику международного сотрудничества и обучения иностранных обучающихся.

Насиров Мухтор Гафарович, проректор по международному сотрудничеству Самаркандского государственного университета (г. Самарканд, Узбекистан) и Жураев Аброр Туробович, проректор по международному сотрудничеству Бухарского государственного университета (г. Бухара, Узбекистан) поделились опытом работы вузов Узбекистана в условиях пандемии.

Проректор Насиров М.Г. отметил, «что ничто не заменит реальное общение, но мы должны извлечь приятные моменты из сложившейся ситуации». Несмотря на сложную ситуацию, количество студентов в Самаркандском университете постоянно возрастает, расширяется и педагогический состав. Пандемия дала возможность совместной разработки учебно-методических пособий в рамках международного сотрудничества.

Особый интерес вызвал доклад проректора Жураева А.Т. “Международные связи вузов во время пандемии: новые возможности или «подождем, пока успокоится»”? По мнению Аброра Туробовича, сложившая ситуация негативно повлияла на международную мобильность студентов и сотрудников, на международное исследовательское сотрудничество. Однако пандемия открыла новые возможности для экспорта образовательных услуг, развития новых форматов международного сотрудничества и развития виртуальной академической мобильности.

Опытом реализации программ двойных дипломов и совместных магистерских программ поделились Зубков Владислав Сергеевич, руководитель Центра интернационализации, Западно-Казахстанский университет им. М. Утемисова (г.Уральск, Казахстан) и Юн Сергей Миронович, заведующий кафедрой мировой политики, руководитель Центра евразийских исследований, Томский государственный университет (г. Томск, Россия).

В целом участники экспертного заседания пришли к заключению о необходимости активной подготовки к новому 2021/2022 учебному году, повышению информированности абитуриентов и студентов об особенностях онлайн-образования, развитию экспорта образовательных услуг, развитию виртуальной академической мобильности, созданию совместных магистерских программ с использованием возможностей дистанционного обучения, привлечения органов власти и бизнеса, ориентированного на экспорт.