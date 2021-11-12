Особенности выбора сейфа для дома

У каждого из нас есть ценные вещи, которые требуют ответственного хранения. Ювелирные украшения, наличные деньги, важные документы, оружие — все это может стать объектом повышенного внимания, если вдруг в квартиру проникнут воры. Поэтому даже при наличии современных дверей, защищенных окон и системы сигнализации, стоит перестраховаться и сохранять все самое важное в сейфе. Тем более сейчас можно купить сейф в интернет магазине и не тратить свое время на поездки в специализированные магазины.

Если вы задумались о том какой выбрать сейф для дома, то прежде всего ответьте себе на вопрос: от чего в первую очередь вы хотите защитить его содержимое? Да, не все сейфы направлены исключительно на защиту от взлома. Есть и такие сейфы, которые способны защитить содержимое от возгарания, т.е. огнестойкие. Эти конструкции сохранят ценные вещи и документы если квартира или дом сгорят.

А как выбрать сейф для квартиры, если нужна защита и от взлома, и от пожара? На такой случай существуют огневзломостойкие модели сейфов. Если обычные модели надежно защитят или от взлома, или от пожара, то комбо-вариант идеален для любого случая.

Перед тем как выбрать сейф, обратите внимание на его класс взломостойкости. Этот показатель означает степень защиты вашего имущества. Какие-то модели очень простые и могут сдержать только нечестных гостей, случайно попавших к вам домой, а есть сейфы, которые будет крайне сложно взломать даже «профессиональному» грабителю.

Во многом степень взломостойкости сейфа зависит от типа замка. Он может быть ключевой, кодовый или биометрический. Безусловно, если вся конструкция сейфа надежная, то лучше всего защитят ценные вещи кодовый или биометрический замки. Потому что их сложнее (а чаще всего просто невозможно) взломать.

Когда вы определились с типом сейфа и замка, нужно правильно выбрать и тип размещения защитника ваших ценностей. Современные сейфы могут быть встроенными или стоять отдельно, размещаться внутри мебели или быть удобными для переноски.

Самый надежный вариант из перечисленных — встроенный. Его легко замаскировать мебелью или декором и даже при обнаружении практически невозможно унести с собой. Что является минусом отдельностоящих моделей, ведь если вскрыть его на месте не получится, то злоумышленник может попробовать утащить.

Мебельные сейфы обладают самыми низкими классами взломостойкости. Это связано с тем, что тяжелые и мощные конструкции разместить внутри шкафа просто очень сложно. Тот же минус и у переносного сейфа, который по своей сути похож на чемоданчик с замком: он не может быть тяжелым, поэтому взлом такой модели более вероятен.

Надеемся, что наши советы помогут определиться какой сейф выбрать именно для ваших целей.