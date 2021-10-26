Осознанность — способ максимально раскрыть человеческий потенциал

Мария Самарина — основатель крупнейшей в России школы осознанности «Поток». Когда-то в поисках себя она уехала делать бизнес в Америку, в саму Кремниевую долину. С бизнесом все получилось, но, не смотря на успех, Мария вернулась в Россию. Говорит, что разуверилась в самой идее, ради которой в Кремниевую долину съезжаются люди со всего мира. В интервью ФБЖ она рассказала, чем, по ее мнению, опасна технологическая гонка, и как сила мысли способна изменить настоящее и будущее.

— Вы делали бизнес в США, в Кремниевой долине, но в итоге вернулись в России, почему?

— Я — человек идейный, изначально ехала в долину не только для того чтобы прокачать свой бизнес-навык, но и потому что верила, в то, что технологии меняют мир. В Кремниевой долине на каждом углу ты можешь услышать, что мы меняем мир, делаем продукты, которые раздвигают рамки, создают новые рынки. Мне казалось, действительно с помощью технологий мы можем изменить мир в лучшую сторону. Но потом пришло осознание, что это не так. Человечество достигло определенного уровня комфорта. Да, мы создаем новые технологии, но не умеем ими пользоваться. Например, мы постоянно «зависаем» в социальных сетях, а могли бы пользоваться этим технологическим инструментом во благо, но большая часть людей проводит огромное количество времени впустую, вместо того, чтобы раскрывать свой потенциал. В итоге я пришла к выводу, что технологии на самом деле не меняют мир. Я задалась вопросом, а что может поменять? Мой ответ — повышение уровня осознанности, в том числе в применении технологий не во вред себе и планете, а во благо, но для этого нужно работать с человеческим сознанием.

— Управлять своим подсознанием возможно?

— Я учу управлять, в первую очередь, своим сознанием, потому что осознанность — это способность управлять сознанием для раскрытия максимального человеческого потенциала. Внутренняя трансформация – это единственное, что в долгосрочной перспективе дает стабильный результат, потому что если ты меняешь только внешнюю реальность, а не меняешься изнутри, то все равно все начнет так или иначе разваливаться. Люди годами, десятилетиями ходят по одному и тому же кругу, поэтому внутренняя трансформация всегда в приоритете.

— Все чаще мы слышим, что мысли материализуются. Как это работает?

— Действительно, есть много исследований на эту тему. Например, в России одним из первых силу мысли в лечебных целях начал использовать известный русский врач Яков Боткин. Именно он в 1877 году поставил на себе опыт – избавился от болей в ногах и повышенной утомляемости, которыми страдал после перенесенного тифа. Самогипнозом занимался знаменитый невролог Владимир Бехтерев. А в Японии разработали программу, которая «понимает» и считывает простые цифры и некоторые слова человека, то есть это устройство считывает образы прямо из мозга. Финские ученые разработали технологию, с помощью которой оказалось возможным перемещать предметы на экране монитора одним усилием мысли. Швейцарскими учеными, было доказано, что у мысли есть физическая сила. Исследование проводили на группе спортсменов, которые из-за травм были вынуждены проводить долгие часы без движения. Что сделали ученые? Они рекомендовали испытуемым для сохранения формы проработать определенные группы мышц силой мысли. Невероятно, но это факт: сила мускулов возросла практически на 35%, их тонус сохранялся на протяжении трех месяцев после прекращения мысленных занятий.

— Когда вы рассказываете о себе, упоминаете, что прошли через «выгорание». Проблема актуальная для многих, как удалось перешагнуть через это, что помогло?

— Выгорание возникает по нескольким причинам, например, когда человек занимается нелюбимым делом, то есть подсознательно он знает, что направлять туда свою энергию не нужно, при этом он продолжает это делать. Второе — подтачивает не само действие, не его интенсивность, а именно «мыслемешалка», которая есть у человека. И если привезти сознание в порядок, распутать мысли, то человек способен двигаться очень интенсивно, очень долго без выгорания. Третья причина — ложная мотивация. Человек что-то делает, потому что хочет быть хорошим, стремится соответствовать каким-то общественным нормам. Если не достигает успеха, то считает себя ничтожеством, начинает испытывать стресс, который выбивает его из колеи. Стоит остановиться и подумать, для чего вообще я это делаю, зачем этим занимаюсь, какова моя мотивация. Чистое, расширенное сознание не подвластно выгоранию, особенно если человек занимается любимым делом.