Оставаться женщиной в свои следующие 45

Общество
9 сентября 2021

Нарушение женского здоровья в нашем обществе пока остаётся деликатной темой. Несмотря на дискомфорт, вопросы интимного характера бывает сложно обсуждать с врачом. Ещё больше проблема увеличивается в связи с комплексом симптомов, характерных для женщин старшего возраста. Между тем каждая женщина в период менопаузы не застрахована от целого каскада изменений, связанных с атрофией тканей внутренних органов. Молчаливая атрофия –– так называют эту симптоматику гинекологи.

Одновременно официальная демография говорит о росте продолжительности жизни,  прогнозируя показатель соотношения пожилых людей к молодёжи 2:1. Поэтому уже сейчас медики заявляют: сохранение и поддержание здоровья и качества жизни наших пожилых современниц должно стать важной социальной задачей.

В поисках решения проблемы специалисты московской клиники репродуктивного здоровья применили, а врачи столичных медицинских учреждений подтвердили эффективность применения биоимплантата нового поколения СФЕРО®гель.

СФЕРО®гель содержит компоненты внеклеточного матрикса, что определяет его уникальность: он способен создавать условия для восстановления повреждённых атрофическими процессами тканей̆.

СФЕРО®гель зарегистрирован в РФ как имплантат для замещения и восстановления дефектов тканей и успешно применяется для регенеративной медицины в различных областях. Производство препарата АО «БИОМИР сервис» происходит в условиях сертифицированной по международным стандартам системы качества.

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