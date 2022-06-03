От Галымжана Ниязова до Карима Масимова: Казахстан на пути к амнистии

В Казахстане власть постепенно перестраивается на взаимопонимание с собственными гражданами, пишет информационное агентство «Реалист». 19 мая глава государства Косым-Жомарт Токаев заявил, что пора прекратить многочисленные уголовные дела, рожденные фантазией следователей.

Так, в Алматы из-под стражи освободили многодетного отца Тимура Кима, задержанного по подозрению в терроризме, а позже — в участии в массовых беспорядках. Сняты обвинения и с заместителя акима Мангистауской области Галымжана Ниязова. Его арестовали по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями, которые привели к тяжелым последствиям. Речь идет о резком увеличении стоимости сжиженного нефтяного газа в Мангистауской области, что стало поводом для массовых протестов.

Освобождения невинно осужденных за участие в январских событиях добивались международные правозащитные организации. И руководство страны, видимо, их услышало. По мнению авторов статьи, это вселяет надежду, что в скором времени власти объявят амнистию всем участникам январских протестов.

В том числе – государственных деятелей и представителей бизнеса. Среди них —бывший председатель Комитета нацбезопасности Казахстана Карим Масимов, который отказался отдавать приказ стрелять в протестующих, и три его заместителя — Даулет Ергожин, Ануар Садыкулов, Марат Осипов. Кроме того, в заключении находятся депутат Кайрат Кудайберген, бизнесмены Кайрат Сатыбалды (племянник Нурсултана Назарбаева) и Кайрат Боранбаев.