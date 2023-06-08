От капремонта до пожара: как неверный выбор кровли может выйти боком

В современной российской практике капитального ремонта жильцы обладают значительными правами и возможностью влиять на ход строительства. Согласно процедуре проведения работ, жильцы дома на общем собрании могут внести существенные коррективы, к примеру, указать, какие строительные материалы должен использовать подрядчик. С одной стороны, это правильно с точки зрения участия жителей дома в его судьбе, но бывают случаи, когда мнение большинства не всегда экономно, эффективно и даже безопасно. К примеру, возьмем вопрос выбора материала для кровли в южных регионах нашей страны.

На рынке существует два самых популярных вида кровли для многоквартирных домов — металлический лист и хризотилцементный шифер. Нередко жители городов отдают предпочтение металлической кровле, считая её более нарядной. К сожалению, помимо эстетики, есть еще и пожарная безопасность. Металлическая кровля очень быстро нагревается под воздействием прямых солнечных лучей, и, следовательно, нагревает все пространство внутри чердака. Эта проблема характерна для южных регионов нашей страны, особенно находящихся в степной или лесостепной зоне. Это побережье Черного моря, Крым, Иркутская область, Бурятия, Оренбургская область, республика Хакасия и многие другие. Для сравнения — при уличной температуре в 28°С под металлической кровлей жар достигнет показателя в 42°С, а под хризотилцементным шифером всего лишь 34°С. А теперь представим, что солнце разогрело воздух до 40°С в тени… И эта проблема должна волновать не только голубей или котов, прячущихся под крышей — в старой застройке разведение электропроводки часто осуществляется именно через чердак. При постоянной температурной нагрузке более 50°С возможно повреждение изоляции проводов и короткое замыкание.

Более того, пожарным труднее работать с металлической кровлей во время пожара. Единственный быстрый способ добраться до очага возгорания на чердаке — это топор и длинная лестница. Металл очень быстро нагревается от огня, превращаясь в огромную сковородку, на которую невозможно встать. Более того, чтобы пробиться через него ручного инструмента и мышечной силы недостаточно, нужна специальная техника. В то же время хризотилцементный шифер за счет своей низкой теплопроводности оставляет возможность встать на него в специальной защитной обуви, а пробить его тяжелым топором вполне возможно. Использование хризотилцементного шифера в качестве кровельного материала вполне может сэкономить огромное количество времени и средств, ведь возгорание потушат быстрее, и ущерба будет куда меньше.

Что же до эстетической составляющей, то сегодня на рынке присутствует ряд производителей цветного хризотилцементного шифера, который по своему внешнему виду не отличается от металлической кровли. Яркие цвета, разнообразие форм и даже возможность заказать собственный цвет при изготовлении партии позволяют осуществить любые идеи хоть в частном, хоть в многоквартирном доме. При этом это все тот же безопасный шифер — он не горит при любых температурах, не плавится, не проводит электрический ток, устойчив к механическим воздействиям, неблагоприятным погодным условиям и является естественным шумоизолирующим материалом. Более того, он доступен на рынке любого региона нашей страны, поскольку его производства полностью импортозамещено.