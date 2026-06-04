От ядерной физики до хирургии: фонд Есенова выбрал 20 самых перспективных студентов Казахстана

В Казахстане завершился очередной конкурс на получение именной стипендии Шахмардана Есенова. В этом году за финансовую поддержку боролись почти пятьсот студентов, однако победителями стали лишь двадцать человек. Теперь в течение года они будут ежемесячно получать по 70 тысяч тенге, которые смогут направить на учебу, научную работу и профессиональное развитие.

Конкурс, который ежегодно проводит научно-образовательный фонд имени Шахмардана Есенова, остается одним из самых востребованных среди талантливой молодежи страны. В этот раз организаторы получили 489 заявок из разных регионов Казахстана. После первого этапа отбора в списке претендентов осталось 50 человек.

Как рассказала менеджер программы Айгерим Султан, финалистов оценивали не только по академическим достижениям.

«Нам важно видеть личность кандидата целиком. Мы обращаем внимание на мотивацию, лидерские качества, зрелость, понимание современных вызовов и способность брать ответственность за свое будущее. Поэтому в финальном этапе участвовали профессиональные психологи, которые проводили как групповые, так и индивидуальные интервью», – пояснила она.

Окончательное решение принимала экспертная комиссия фонда. Причем в этом году в ее состав вошли и бывшие победители образовательных программ Есеновского фонда, которые сами несколько лет назад проходили подобный конкурсный отбор.

Больше всего новых стипендиатов оказалось среди студентов Карагандинского медицинского университета, Евразийского национального университета имени Гумилева и Nazarbayev University. Каждый из этих вузов представлен тремя победителями. Всего же обладатели грантов обучаются в 13 различных университетах страны.

Интересно, что среди двадцати победителей сразу восемь человек связали свое будущее с медициной. Кроме того, в списке есть будущие специалисты в области компьютерных наук, инженерии, химии, биологии и ядерной физики.

За сухими цифрами статистики скрываются весьма разные судьбы.

Так, студент Nazarbayev University Даут Нурланов из Актобе уже хорошо знаком с программами фонда. За последний год он успел стать победителем летней школы аналитиков данных Yessenov Data Lab и выиграть научную стажировку. Новую стипендию молодой человек собирается вложить в обучение и обновление технического оборудования.

Студентка биологического факультета Евразийского национального университета Анель Абенова из Павлодара мечтает о научной карьере. В ближайшие годы она планирует поступить в магистратуру, заниматься исследованиями и публиковать научные статьи. Стипендиальные средства помогут ей подготовиться к международному экзамену IELTS.

Для студента Южно-Казахстанской медицинской академии Сардорбека Рустамжанова нынешняя победа стала уже второй подряд. Молодой человек собирается посвятить себя хирургии и признается, что значительная часть финансовой поддержки будет направлена на профессиональную подготовку, покупку специализированных материалов и участие в научных мероприятиях.

Самой молодой героине нынешнего списка, Дильназ Акамбаевой, всего 18 лет. Она изучает ядерную физику в ЕНУ и уже сейчас ставит перед собой амбициозную цель – в будущем получить ученую степень и заниматься серьезной научной работой. При этом девушка уверена, что успех невозможен без постоянного саморазвития, общения и активной жизненной позиции.

Еще один победитель, студент медицинского факультета Akhmet Yasawi University Эйб Эйбов, приехал на учебу из небольшого населенного пункта Кызылординской области. Сейчас он готовится к стажировке в Турции, участвует в работе студенческих медицинских организаций и мечтает о международной карьере в науке и здравоохранении.

Именная стипендия Шахмардана Есенова присуждается с 2013 года. За это время ее обладателями стали уже 216 молодых казахстанцев. Многие из них впоследствии продолжили образование в ведущих университетах мира, получили научные степени и построили успешную профессиональную карьеру.