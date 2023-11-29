Отчет BlackBerry по глобальным угрозам показывает 70 % рост числа атак вредоносным ПО

BlackBerry Limited опубликовала свой последний Ежеквартальный аналитический отчет по глобальным угрозам, который показывает 70-процентный рост числа атак новым вредоносным ПО, который обнаружили системы кибербезопасности BlackBerry на базе ИИ. При 26 кибератаках в минуту это свидетельствует о диверсифицированных инструментах и атаках со стороны профессиональных злоумышленников, а также о том, что они нацелены на важные сектора экономики или финансово привлекательные отрасли.

«Злоумышленники работают с невиданным ранее усердием над расширением спектра и объема кибератак», – заявил Измаил Валенсуэла (Ismael Valenzuela), вице-президент подразделения по Расследованиям и исследованиям угроз компании BlackBerry. «Растущее число новых атак, направленных на целые нации и отрасли промышленности, демонстрирует влияние макроэкономического климата на кибербезопасность. Тем не менее несмотря на то, что множится число и разнообразие угроз, наши возможности по защите от них с использованием передовых технологий, которые способны предугадывать и предотвращать атаки, растут прямо пропорционально».

Ключевые темы из последнего аналитического отчета BlackBerry по глобальным угрозам за три месяца с июня по август, включают:

Продолжение роста числа кибератак в минуту. BlackBerry остановила свыше 3,3 млн. атак, приблизительно 26 атак и 2,9 уникальных образца вредоносного ПО в минуту.

Финансовый сектор и отрасль здравоохранения являются самыми атакуемыми секторами экономики. В этом квартале финансовый сектор подвергался атакам чаще, чем другие сектора, второе место занимает отрасль здравоохранения. Особо ценные данные и возможности сбоя в предоставлении жизненно важных услуг делают эти отрасли основной мишенью эффективных и прибыльных атак.

Группы вирусов-вымогателей делают стандартной практикой двойное вымогательство. Такие группы вирусов-вымогателей как LockBit, Cl0p, Cuba и ALPHV все в большей степени используют практику двойного вымогательства в качестве страховки атак, по мере того как организации по всему миру улучшают стратегии резервного копирования своих данных.

Австралия и Соединенные Штаты Америки столкнулись с самым большим ростом атак в государственном секторе экономики. В этом квартале атаки на государственный сектор этих стран выросли более, чем на 50 %. ИИ Cylance® от BlackBerry предотвратил большую часть кибератак по всей территории США, в Канаде, Японии, Перу и Индии. Самое уникальное вредоносное ПО использовалось в США, затем в Японии, Южной Корее, Индии и Канаде.