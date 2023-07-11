Отечественное программное обеспечение способствует качественной работе ООО «Транснефть – Балтика»

В современном мире ИТ-сфера так или иначе касается любого предприятия – от маленького магазина до промышленных гигантов. От корректной работы информационных систем зависит надежность и безопасность стратегических отраслей, таких как энергетика, транспорт и т.д. Внедрение собственного программного обеспечения – одна из ключевых задач государства и бизнеса, решение которой необходимо ради достижения технологического суверенитета. Многие компании успешно внедряют отечественный софт, который, как показывает практика, не уступает продукции иностранных конкурентов. И главное, с ним можно быть уверенными, что информационная безопасность будет обеспечена на высоком уровне.

Тем, кто следит за новостями в деятельности отечественных промышленных предприятий, будет интересно узнать, что российское программное обеспечение активно применяет в своей работе ООО «Транснефть – Балтика» – дочернее предприятие трубопроводной нефтетранспортной компании «Транснефть», которая в этом году отмечает свое 30-летие. Программы отечественного производства здесь следят за состоянием магистральных трубопроводов, ведут учет транспортируемых углеводородов, отвечают за различные аспекты безопасности. «Трудятся» такие разработки ПО и в административных подразделениях. Это и сами операционные системы, и офисные пакеты, и другой софт, обеспечивающий быструю, безопасную с точки зрения защиты данных и комфортную работу за компьютерами.

Трубопроводы под контролем

«Транснефть – Балтика» управляет в общей сложности 5,5 тыс. км магистральных трубопроводов, по которым углеводороды идут в сторону балтийских портов Усть-Луга и Приморск, на нефтеперерабатывающие заводы, в петербургский аэропорт Пулково, а также на автоматизированную станцию налива «Невская», откуда с помощью автоцистерн доставляются на АЗС Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Чтобы обеспечивать гарантированные и безопасные поставки, важно контролировать каждый метр трубы. Это и предотвращение нештатных ситуаций, связанных с эксплуатацией оборудования, и борьба с криминальными врезками, через которые злоумышленники пытаются воровать топливо. Для этого трубопроводы оснащены тысячами датчиков, реагирующих даже на незначительные отклонения от нормы, например, падение давления. Информация с них обрабатывается специальными программами – системами обнаружения утечек, которые ведут мониторинг в режиме реального времени и мгновенно сообщают диспетчерам о любых подозрительных процессах. Разработка – российская.

За одним из важнейших параметров, от которого зависит безаварийная работа трубопроводных систем, – гидравлическим напором – следит еще одна разработка российских программистов – автоматизированная система контроля «Гидроуклон».

Отечественные программные продукты контролируют различные параметры работы трубопроводов и состояние отдельных элементов системы. Еще одним важным направлением их работы является контроль количества и качества нефти и нефтепродуктов при их транспортировке, хранении, отгрузке и поставке, инвентаризация углеводородов в любой заданный момент времени, автоматизация формирования отчетных документов в организациях системы ПАО «Транснефть». Так, система, разработанная на базе отечественного ПО, позволяет каждый четный час получать информацию о количестве принятой и сданной нефти, ее наличии в линейной части нефтепровода, технологических трубопроводах, в резервуарах и технологических емкостях с любого уровня управления системы ПАО «Транснефть».

За контроль технического состояния основного оборудования на предприятии отвечает еще одна отечественная программа, которая разрабатывалась специально с учетом требований компании. Она способна анализировать текущее состояние объектов трубопроводного транспорта: собирать данные с установленных на них датчиков контроля, а затем обрабатывать эту информацию с формированием заключения о режимах эксплуатации, наличии возможных отклонений и нештатных ситуаций. Также система может прогнозировать риск возможных аварий и инцидентов и ранжировать их в соответствии со значимостью последствий для безопасности людей. Эту информацию специалисты могут использовать для повышения надежности процесса транспортировки нефти и нефтепродуктов, а также для снижения аварийности объектов.