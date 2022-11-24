Отечественный бренд LIFECODE представлен в крупнейших сетевых косметических магазинах

Несколько дней назад экспертный бренд лифтинг-косметики LIFECODE отметил очень важное событие – свой первый день рождения.

Казалось бы, год работы – не так много, но, если за этот год вы становитесь путеводной звездой для тысяч клиентов, значит вы все делаете правильно.

Косметика LIFECODE зарекомендовала себя как альтернатива салонных процедур, и ее эффективность оценили не только благодарные потребители, но и ведущие эксперты бьюти-индустрии. На подъеме интереса к отечественной косметике LIFECODE стали, пожалуй, одним из самых значимых и “работающих” брендов. При производстве уникальных средств для ухода за лицом и телом учитывается все – от разнообразия нашего климата до экологической обстановки. История бренда началась с сотрудничества нескольких профессионалов, и конечной целью был поиск продуктов, которые воплотили бы идеальный профессиональный уход для каждой женщины.

Основательница и исполнительный директор бренда LIFECODE Екатерина Островская рассказала, что с этой целью она погрузилась в изучение косметологии и косметической химии, параллельно тестируя множество уходовых средств. Тесты так и остались бы тестами, если бы не наступил пандемийный 2020 год, когда зарубежные бренды стали уходить с российского рынка, и началось импортозамещение. Импортные компоненты подорожали, часть оказалась нерентабельной в использовании, а покупательская способность, пребывающая тогда на пике, стала неуклонно снижаться. Именно в этот момент появилась возможность разрабатывать отечественные уникальные продукты. По словам Екатерины, бренд LIFECODE не покупает готовые формулы, а внедряет собственные разработки, создавая их с нуля и привлекая к работе высококвалифицированных специалистов.

Подводя итоги года, Екатерина рассказала о том, что косметика LIFECODE позволяет сэкономить время, получив салонные уходовые процедуры на дому. Благодаря сотрудничеству с популярными бьюти-блогерами о продуктах бренда узнали практически все, и теперь их можно найти в крупнейших сетевых косметических магазинах и на всех российских маркетплейсах.

Компания представляла свои технологии и разработки на международной выставке “Интершарм”, участвуя под эгидой Минпромторга, и стала победителем в номинации “Товары народного потребления” в категориях “Российская инновационная косметика” и “Выбор потребителей 2022” благодаря своей линейке базового ежедневного ухода.

Несмотря на впечатляющие успехи, которые были достигнуты за год работы, LIFECODE продолжает радовать нас новыми линейками, в числе которых был, например, представлен комплекс средств против выпадения волос и для их интенсивного роста. Линейка включает спрей для волос “15 в 1”, сыворотку против выпадения волос и шампунь. В уникальный состав всех продуктов включен копирол в максимально рабочей концентрации, что позволяет увеличить густоту и длину волос более чем на 60%.

Своими впечатлениями о бренде поделились и популярнейшие бьюти-блогеры.

Елена Юлкина, друг бренда LIFECODE, регулярно сообщает своей двухмиллионной аудитории о том, что нового представил LIFECODE. На смолл-токе она рассказала, что после ухода с рынка зарубежной косметики потратила много времени на поиски идеального российского бренда и нашла воплощение своих бьюти-желаний именно в LIFECODE. Ее любимые сыворотки с миорелаксирующими пептидами буквально спасли кожу от обезвоживания, и Елена признается, что за год сотрудничества с брендом не нашла ни одного нейтрального продукта – все они действуют максимально эффективно.

Еще в любви к продуктам LIFECODE признался звездный стилист Влад Лисовец. В частности, он рассказал, что регулярно пользуется патчами бренда, и у него дома всегда есть запас этих средств ухода на основе гидрогеля и бурых водорослей. Особенно ему понравилось то, что патчи буквально наполнены сывороткой, и влага из них практически не испаряется. Узнав, что патчи могут растворяться в воде, Влад пообещал снять рилс на эту тему и показать эксперимент своей аудитории. Также стилист признался, что у него очень сухая кожа, и большинство уходовых средств ее перегружают, поэтому невесомые маски LIFECODE впечатлили его приятным эффектом. Кроме того, Влад поделился с гостями своим позитивным взглядом на жизнь и рассказал о простых правилах, которые позволяют ему жить во взаимопонимании с самим собой.

Праздник LIFECODE с удовольствием посетили актрисы Екатерина Кабак, Екатерина Вуличенко, Зарина Мухитдинова, Юлия Хамитова, Маруся Климова и Ольга Филиппова. Компанию им составили звездный визажист Мария Липатникова, стилист Екатерина Каткова, популярные инфлюенсеры Евгения Белоусова, Анна Белис, Ангелина Карс и Виктория Горавская. Среди гостей бренда была замечена певица Аля Чиблис. И всех этих замечательных девушек, да и всех гостей на празднике объединила любовь к натуральной красоте, гармонии и, конечно, к лифтинг-косметике LIFECODE.