Отель Vida Dubai Marina & Yacht Club открывает двери  

Один из самых долгожданных новых отелей Дубая, Vida Dubai Marina & Yacht Club, уже открыт и готов приветствовать вас лучшими впечатлениями этого города, начиная с приключений на яхтах и заканчивая кулинарными блюдами и потрясающей ночной жизнью.
Высотный отель Vida, из окон которого открывается потрясающий вид на район Дубай Марина, состоит из 158 гостиничных номеров и более 300 резиденций. Он занимает достойное место в одном из самых легендарных районов, и все, что вам нужно, находится в непосредственной близости!
Расположенный на идиллической набережной, Vida Dubai Marina & Yacht Club предлагает испробовать разнообразные гастрономические блюда, наслаждаясь потрясающим видом и яркой жизнью вокруг. Это, безусловно, станет следующим местом, где вы сможете вкусно поесть, выпить и прекрасно провести выходные — вы даже можете взять с собой пушистых четвероногих друзей, чтобы они тоже насладились этой поездкой.
Ресторан Origins предлагает идеальное сочетание потрясающих вкусов для тех, кто хочет поесть в прекрасном чистом месте с великолепным видом на гавань. Хотите ли вы начать выходной с завтрака, съесть легкий обед или поужинать в восхитительной обстановке, Origins — отличное место для вас.
Для смены темпа жизни Зал 2 предлагает спокойную атмосферу, идеально подходящую как для общения с друзьями, так и для того, чтобы надеть наушники и погрузиться в работу. Сидя в помещении или на свежем воздухе, вы сможете перекусить и выпить кофе, наслаждаясь спокойствием и творческой энергией этого места.
Бассейн, расположенный на крыше отеля Vida Dubai Marina & Yacht Club, идеально подходит, чтобы открыться солнечным лучам или насладиться напитками с потрясающим видом на морской закат. И не волнуйтесь о малышах — их будут весело развлекать в детском клубе.
С исключительно удобно созданными пространствами для работы и творчества, Vida Marina & Yacht Club предлагает элитное место для деловых и творческих людей, поэтому приезжайте в это новое место Дубая, где вы сможете общаться, вдохновлять и творить.
Руководитель компании Emaar Hospitality Group Марк Кирби (Mark Kirby) заявил следующее: «Мы невероятно гордимся и рады представить Vida Dubai Marina & Yacht Club, поскольку это очень важное расширение бренда Vida. Район Дубай Марина богат жизнью и исключительной энергией, это отличное сообщество, которому наш бренд идеально подходит, и мы с нетерпением ждем возможности интегрироваться в этот район, предлагая посетителям и гостям незабываемые впечатления».