Отель Vida Dubai Marina & Yacht Club открывает двери  

Один из самых долгожданных новых отелей Дубая, Vida Dubai Marina & Yacht Club, уже открыт и готов приветствовать вас лучшими впечатлениями этого города, начиная с приключений на яхтах и заканчивая кулинарными блюдами и потрясающей ночной жизнью.

The exterior of the new Vida Dubai Marina and Yacht Club

Высотный отель Vida, из окон которого открывается потрясающий вид на район Дубай Марина, состоит из 158 гостиничных номеров и более 300 резиденций. Он занимает достойное место в одном из самых легендарных районов, и все, что вам нужно, находится в непосредственной близости!

Расположенный на идиллической набережной, Vida Dubai Marina & Yacht Club предлагает испробовать разнообразные гастрономические блюда, наслаждаясь потрясающим видом и яркой жизнью вокруг. Это, безусловно, станет следующим местом, где вы сможете вкусно поесть, выпить и прекрасно провести выходные — вы даже можете взять с собой пушистых четвероногих друзей, чтобы они тоже насладились этой поездкой.

Ресторан Origins предлагает идеальное сочетание потрясающих вкусов для тех, кто хочет поесть в прекрасном чистом месте с великолепным видом на гавань. Хотите ли вы начать выходной с завтрака, съесть легкий обед или поужинать в восхитительной обстановке, Origins — отличное место для вас.

Для смены темпа жизни Зал 2 предлагает спокойную атмосферу, идеально подходящую как для общения с друзьями, так и для того, чтобы надеть наушники и погрузиться в работу. Сидя в помещении или на свежем воздухе, вы сможете перекусить и выпить кофе, наслаждаясь спокойствием и творческой энергией этого места.

Бассейн, расположенный на крыше отеля Vida Dubai Marina & Yacht Club, идеально подходит, чтобы открыться солнечным лучам или насладиться напитками с потрясающим видом на морской закат. И не волнуйтесь о малышах — их будут весело развлекать в детском клубе.

An executive room at the new Vida Dubai Marina and Yacht Club

С исключительно удобно созданными пространствами для работы и творчества, Vida Marina & Yacht Club предлагает элитное место для деловых и творческих людей, поэтому приезжайте в это новое место Дубая, где вы сможете общаться, вдохновлять и творить.

Руководитель компании Emaar Hospitality Group Марк Кирби (Mark Kirby) заявил следующее: «Мы невероятно гордимся и рады представить Vida Dubai Marina & Yacht Club, поскольку это очень важное расширение бренда Vida. Район Дубай Марина богат жизнью и исключительной энергией, это отличное сообщество, которому наш бренд идеально подходит, и мы с нетерпением ждем возможности интегрироваться в этот район, предлагая посетителям и гостям незабываемые впечатления».