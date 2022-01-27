Отели и гостиницы Кубани уже забронировали для туристов 25% «летних» номеров

Несмотря на то, что до начала летних отпусков еще около четырех месяцев, процесс ранних бронирований на курортах Краснодарского края уже сегодня развивается активными темпами. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Кубани. Там отметили, на сегодняшний день порядка 25% номеров в отелях и гостиницах края уже занято и предоплачено.

«Постепенно туристическая отрасль Краснодарского края восстанавливается и выходит на допандемийные показатели. Например, на сегодняшний день, по отдельным гостиницам и отелям глубина бронирования достигает шести-восьми месяцев. Это говорит о том, что при размещении средств клиенты используют достаточно целевой подход в организации своего отдыха. Кроме того, такой интерес к нашим курортам свидетельствует о положительном имидже туристических объектов. Многие из компаний сегодня предлагают довольно-таки интересные скидки и акции. Процесс бронирований проходит в рамках естественного спроса. В летние месяцы, в среднем, показатель бронирований также превышает 25%», – рассказал Александр Руппель, вице-губернатор Краснодарского края.

В текущем году представители туристической сферы и индустрии гостеприимства с нетерпением ожидают вступления в силу так называемого закона о гостевых домах.

«По нашим предварительным оценкам, в категорию “гостевого дома” сегодня в границах Краснодарского края подпадает свыше двух тысяч объектов. Таким образом, после вступления нового закона в силу, такие объекты смогут выйти из тени, чтобы заниматься предоставлением туристических услуг на легальных основаниях и, что самое важное, использовать меры государственной поддержки. Данная норма поможет привести работу объектов к единому стандарту и упорядочить в данном сегменте процесс оказания услуг», – отметила Мария Золотухина, временно исполняющий обязанности министра курортов Кубани.

Источник фото: kubantv.ru