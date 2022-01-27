Отели и гостиницы Кубани уже забронировали для туристов 25% «летних» номеров

Новости
27 января 2022

Несмотря на то, что до начала летних отпусков еще около четырех месяцев, процесс ранних бронирований на курортах Краснодарского края уже сегодня развивается активными темпами. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Кубани. Там отметили, на сегодняшний день порядка 25% номеров в отелях и гостиницах края уже занято и предоплачено.

«Постепенно туристическая отрасль Краснодарского края восстанавливается и выходит на допандемийные показатели. Например, на сегодняшний день, по отдельным гостиницам и отелям глубина бронирования достигает шести-восьми месяцев. Это говорит о том, что при размещении средств клиенты используют достаточно целевой подход в организации своего отдыха. Кроме того, такой интерес к нашим курортам свидетельствует о положительном имидже туристических объектов. Многие из компаний сегодня предлагают довольно-таки интересные скидки и акции. Процесс бронирований проходит в рамках естественного спроса. В летние месяцы, в среднем, показатель бронирований также превышает 25%», – рассказал Александр Руппель, вице-губернатор Краснодарского края.

В текущем году представители туристической сферы и индустрии гостеприимства с нетерпением ожидают вступления в силу так называемого закона о гостевых домах. 

«По нашим предварительным оценкам, в категорию “гостевого дома” сегодня в границах Краснодарского края подпадает свыше двух тысяч объектов. Таким образом, после вступления нового закона в силу, такие объекты смогут выйти из тени, чтобы заниматься предоставлением туристических услуг на легальных основаниях и, что самое важное, использовать меры государственной поддержки. Данная норма поможет привести работу объектов к единому стандарту и упорядочить в данном сегменте процесс оказания услуг», – отметила Мария Золотухина, временно исполняющий обязанности министра курортов Кубани.

Источник фото: kubantv.ru 

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