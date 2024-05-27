Отказ от бакалавриата – это защита и суверенизация образования, — политолог

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Россия должна защищать свою систему образования и науку, поэтому отказ от балакавриата, который недавно анонсировал глава Минобрнауки РФ, является логичным шагом. Об этом сегодня в эфире телеканала «Миллет» заявил политолог, член Общественной палаты Российской Федерации Александр Асафов.

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«Мы идём по пути суверенизации нашей системы образования. Так или иначе, она в прежние годы существовала под внешним влиянием. Можно вспомнить учебники, изданные за счёт всяких недружелюбных НКО, вспомнить множество, многоцветье мнений касательно важных событий нашей истории, разные интерпретации, включая откровенно вражеские. В системе образования есть элементы, привнесённые извне под влиянием либо моды, либо желания встроиться в западный контур», – сказал он. По словам Асафова, к настоящему моменту пришло осознание, что у нас есть своя великая педагогическая школа, великая наука, «есть её представители в истории, и, безусловно, живущие среди нас люди, которые прямо сейчас совершают открытия». «Безусловно, мы должны защищать свою систему образования, свою научную школу, свою высшую школу, и для этого предпринимаются шаги. Поэтому изменение системы образования и уход от балакавриата в сторону специализированного высшего и высшего образования, это вполне логичный шаг. Это позволит, например, как написано в ряде стратегических документов, отвечать на запросы реальности, бизнеса, государства, и давать будущим специалистам востребованное образование, после получения которого они сразу могут устроиться, в том числе, и целевым образом», – подчеркнул политолог.

Использование текстовых и фотоматериалов Крымского информационного агентства возможно только при условии оформления гиперссылки на используемый материал, размещенный на интернет-ресурсе Крымского информационного агентства.



