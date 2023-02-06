Открыт прием заявок на 360 стипендий по устойчивому развитию для девушек по всему миру

Для девушек (в возрасте 15-17,5 лет) со всего мира открыт прием заявок на участие в программе AFS Global STEM Accelerators: виртуальной программе обмена с покрывающей все расходы стипендией в области устойчивого развития, STEM (естествознание, технологии, инженерное дело, математика) и позитивного социального воздействия.

Программа проводится AFS Intercultural Programs, глобальной некоммерческой сетью межкультурного обмена с более чем 75-летним опытом в области международного образования. За успешный запуск этой программы AFS получила награду организации Diversity Abroad 2022 года в категории «За разнообразие и инклюзивность в международном образовании» (EDIIE). 20% стипендий будет выделено специально для беженцев и девушек, перемещенных в результате войны, насилия или стихийного бедствия.

Программа Accelerators является частью более широкой пятилетней стипендиальной инициативы, направленной на охват 5 000 молодых людей по всему миру, с акцентом на поддержку женщин. Эта инициатива финансируется British Petroleum (BP), а учебные планы совместно разрабатываются AFS и Центром стратегий социального воздействия Пенсильванского университета. AFS проводит информационно-пропагандистскую работу при поддержке международной НПО SPARK, которая создает возможности для молодежи, особенно женщин и беженцев, в нестабильных сообществах по всему миру. Программа также предоставляет Интернет и техническую поддержку нуждающимся пользователям.

Предыдущие получатели стипендий отражают разнообразие, для которого была разработана программа: 20% — беженцы или перемещенные лица; 82% — представители цветного населения; 51% — выходцы из семей с низким уровнем дохода; 10% — первые в своих семьях выпускники средней школы.

В голосах стипендиатов AFS звучит стремление к светлому и более инклюзивному будущему: «Я из традиционного общества, где девочки даже не имеют права ходить в школу, — говорит Харира, участница из Афганистана. — Участие в этой программе — мой первый шаг к достижению моей цели — исследовать мир и вносить вклад в улучшение устойчивого общества».

Кульминацией программы Accelerators является разработка стипендиатками проектов по социальному воздействию и презентаций, предлагающих потенциальные решения реальных проблем, с акцентом на устойчивое развитие. Участницы получат сертификат Advanced Certificate on Global Competence for Social Impact (Глобальная компетентность в области социального воздействия), который будет выдан AFS и Пенсильванским университетом.

«Всегда волнительно видеть большой интерес блестящих девушек со всего мира, — говорит Керри Драйбург (Kerry Dryburgh), исполнительный директор компании BP по людским ресурсам и культуре. — Благодаря своему стремлению изменить мир к лучшему и навыкам, которые они приобретут, они являются будущими проводниками перемен, лидерами и новаторами».