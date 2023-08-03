Открыта регистрация на саммит BlackBerry

Мир
3 августа 2023

Компания BlackBerry Limited объявила об открытии регистрации на саммит BlackBerry.  Саммит BlackBerry, посвященный теме «Доверие», а именно усилению безопасности и возможностям подключения, обещает организациям раскрыть множество новых перспектив в гиперсвязанном мире.  Крупнейшее мероприятие года данной компании пройдет в отеле Conrad New York Downtown 17 октября 2023 года.

«Я с гордостью объявляю об открытии регистрации для участия в технологическом событии года — саммите BlackBerry», — заявила руководитель отдела по работе с клиентами, директор по маркетингу и устойчивому развитию компании BlackBerry Нилам Санду (Neelam Sandhu), —  «Мы рады, что наши клиенты и партнеры смогут познакомиться с BlackBerry совершенно новым, увлекательным способом.  На саммите соберутся ведущие специалисты в области интернета вещей (IoT) и кибербезопасности, а также будут представлены последние инновации BlackBerry, которые помогут организациям и пользователям во всем мире извлекать выгоду из цифровых технологий и доверять им».

Участников ждут прогрессивные дискуссии и презентации передовых технологий, которые способствуют безопасности подключения и в конечном итоге позволят ускорить цифровую трансформацию отраслей и организаций в корпоративных ИТ и IoT-системах.  Программа предусматривает персонализированные мероприятия, в том числе вдохновляющие доклады и конференции, тематические презентации, частные совещания за круглым столом и прочие возможности для общения. 

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