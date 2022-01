Открытие в ONE! International School шахматного клуба ONE! Chess Club завершило проект Intelligence

Москва, 12 января 2022 г. — В ONE! International School на Хорошевке состоялось открытие шахматного клуба ONE! Chess Club. Мероприятие завершило междисциплинарный проект Intelligence, который проходил в школе в ноябре-декабре 2021 года. Специальным гостем церемонии стала 12-я чемпионка мира по шахматам Александра Костенюк.

Открытие шахматного клуба стало завершающим мероприятием Intelligence — одного из шести междисциплинарных проектов, входящих в образовательную программу ONE! International School. Основная его цель — развитие способности умственных вычислений, а также повышение интереса к культуре математики, чему способствует умение играть в шахматы. За период проведения проекта в школах ONE! было сыграно более 1000 партий. Также в играх приняли участие все желающие педагоги и родители, они соревновались в отдельной лиге.

Чтобы ребята могли совершенствовать свои навыки и достигать новых высот, в школе под патронажем 12-й чемпионки мира по шахматам среди женщин, двукратной чемпионки России, чемпионки Европы, трёхкратной победительницы Всемирных шахматных олимпиад, пятикратной победительницы командного чемпионата Европы Александры Костенюк начал работу шахматный клуб ONE! Chess Club.

Торжественное открытие клуба состоялось в январе. В рамках мероприятия почетная гостья перерезала ленточку и сказала напутственные слова ребятам. Ученики школы задали Александре вопросы о ее профессиональном становлении, карьерных достижениях и ключе к успехам, а после вместе с ней выбрали логотип и слоган для клуба — «Make your move» (Делай свой ход), сыграли первые шахматные партии. Самые активные игроки получили на память фотографии с автографом знаменитой шахматистки.

С открытием клуба в школе появилось специальное пространство, где ученики могут собраться, сыграть в шахматы с одноклассниками или другими членами клуба, а также потренироваться перед участием в будущих турнирах.

Открытие ONE! Chess Club — важная инициатива ONE! International School, направленная на совершенствование навыков игры в шахматы и развитие у школьников системного мышления – значимой составляющей на пути к успеху в любой профессиональной области, которую выберут ребята в дальнейшем. «Академические знания важны, — говорит основатель ONE! International School Максим Натапов, — но они не являются гарантом конкурентоспособности человека сегодня. Надо уметь их качественно применять, а значит быстро ориентироваться, принимать решения, просчитывать жизненную ситуацию на несколько ходов вперед. Для развития такого типа мышления, шахматы — один из лучших инструментов».

ONE! International School — сеть частных садов и школ, работающая по новому образовательному стандарту ONE!, разработанному специалистами компании в соавторстве с зарубежными методистами. Учебный процесс организован с применением методики международного бакалавриата, финской образовательной модели, имеет глубокое погружение в культуру и практику предпринимательства и адаптирован под ФГОС для школ и садов.

Образовательный стандарт, реализуемый в сети ONE! International School, дает детям не только фундаментальные знания, но и развивает необходимые для современного человека 12 навыков и компетентностей, таких как умение учиться, общественная позиция и гражданское сознание, настойчивость, адаптивность, инициативность, решение проблем и задач, любознательность, коммуникация, кооперация, критическое и креативное мышление и самоорганизация. Практики, развивающие компетентности, интегрированы во все учебные процессы и содержание предметов. В образовательный стандарт ONE! International School помимо обязательных дисциплин уже с 1 класса введен курс предпринимательства.

Миссия ONE! International School: воспитывать нравственных, глобальных, продуктивных и здоровых людей, способных менять мир к лучшему. Мир меняют технологии, а технологии создают люди.

Выпускников ONE! International School готовят к поступлению в ТОП-50 мировых университетов, трудоустройству в ведущие технологические компании России и социальному предпринимательству.

ONE! International School – это 4 детских сада и 2 школы, 2 центра исследования и разработки в России и США, 2 предпринимательских лагеря на курорте Роза Хутор и в Подмосковье и Центр подготовки педагогов с возможностью ежегодного обучения до 1 000 человек. К настоящему времени в рамках Системы воспитано более 3 000 учащихся.

К 2026 году ONE! International Educational Group планирует открыть еще 3 новые собственные школы, запустить глобальный сервис по управлению образовательными учреждениями на базе собственной технологии ONE! Management, а к 2032 году — обучать 10 000 школьников и обеспечить поступление до 3 000 своих выпускников в ведущие мировые университеты, а также устроить 2 000 выпускников на работу в технологические компании России.