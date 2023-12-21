«Открытые школы»: Huawei и ЮНЕСКО передали Минобразования Эфиопии оборудование для ИКТ

ЮНЕСКО и Huawei передали оборудование для ИКТ Министерству образования Эфиопии в рамках проекта «Открытые высокотехнологичные школы для всех» (TeOSS), которым два партнера управляют в Эфиопии, Египте и Гане с 2020 года.

Handing-over Ceremony of ICT equipment to the Ethiopian Ministry of Education

На протяжении этого трехлетнего проекта, который завершается в этом году и проводится в рамках инициативы Huawei TECH4ALL, ЮНЕСКО и Huawei предоставили 480 планшетов, 48 точек доступа и 24 интерактивные доски 24 средним школам в различных регионах Эфиопии.

«Я еще раз выражаю признательность ЮНЕСКО и Huawei за их преданность образованию и этот значительный вклад в такое сложное время», — сказала Айелех Эшете (Ayelech Eshete), государственный министр Министерства образования Эфиопии. Говоря о средних школах, которые получили эти подарки, она добавила: «Это позволит им изучать различные источники знаний, расширять знания за пределами учебников и подключаться к глобальной сети информации и обучения».

Оборудование в определенной мере будет поддерживать более широкие цели проекта — сокращение цифрового разделения и повышение образовательной инклюзивности и равноправия путем увеличения числа педагогов и учреждений.

«Мы наблюдаем важный этап в этом развитии, став свидетелями предоставления новейшего оборудования для ИКТ средним школам по всей Эфиопии, — сказала доктор Рита Биссонаут (Rita Bissoonauth), директор бюро по связи ЮНЕСКО в Африканском союзе, ЭКА и представитель Эфиопии. —

Эти школы, которые были тщательно отобраны Министерством образования и соответствующими бюро образования, теперь будут иметь возможность внедрить технологии в своих классах, предоставляя учащимся возможность улучшить обучение, совместную работу и развитие навыков».

В Эфиопии трехлетний проект TeOSS сосредоточен на расширении инфраструктуры ИКТ для объединения пилотных школ, обучения преподавателей и учащихся и создания системы управления обучением, интегрированной с платформой обучения преподавателей. Среди более широких целей проекта — создание устойчивых к кризисам школьных систем, которые обеспечивают непрерывность обучения в обычных и кризисных условиях, предоставляя образовательные ресурсы дома, в классе и в других сценариях.

С момента запуска проекта в 2020 году партнеры запланировали и оценили результаты проекта в Эфиопии, Египте и Гане с намерением масштабировать его в Африке. Особое внимание уделяется охвату школ в странах с низким уровнем ресурсов и преобразованию их в технологичные школы, которые могут поддерживать возможности образования для всех на протяжении всей жизни, а также качество и равенство образования для учащихся.

Партнерство ЮНЕСКО и Huawei поддерживают непрерывные усилия правительства Эфиопии по вовлечению учащихся и граждан в активную жизнь в цифровом мире, помогая им подготовиться к сложностям и возможностям будущего.