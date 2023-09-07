Отраслевые задачи призван решить предстоящий «Арктический хлебопекарный форум»

C 18 по 20 сентября в г. Нарьян-Маре Ненецкого автономного округа одна из крупнейших промышленных интеграционных организаций страны «Российский союз пекарей», которая объединяет около 200 предприятий, а также региональные отделения, представляющие 70 субъектов Российской Федерации, проводит «Арктический хлебопекарный форум», который соберет на своей площадке руководителей хлебопекарных предприятий Арктики, Крайнего Севера, труднодоступных территорий и представителей заинтересованных структур федеральной и региональной власти, профильных вузов и ссузов, федеральных экспертов в области хлебопечения, машиностроения, поставщиков сырья и ингредиентов.

Основная цель Форума: объединение хлебопекарных предприятий, представляющих Арктику и Крайний Север, для выработки единых подходов для решения задач, связанных с логистикой, поставкой сырья и ингредиентов для производства широкого ассортимента хлебопекарной продукции внутри региона, в том числе и функциональных продуктов, учитывающих потребности жителей Арктики и Крайнего Севера, а также вопросов кадрового обеспечения отрасли.

Проведение Всероссийского арктического форума инициировано губернатором и профильным министерством НАО, профильными Комитетами Совета Федерации РФ, Государственной Думы РФ. Личную свою поддержку форуму высказал первый вице-президент Русского географического общества, президент Государственной полярной академии, президент Ассоциации полярников, доктор географических наук Челенгаров А.Н.

— Мы чувствуем колоссальное внимание, которое федеральный центр оказывает нашей территории, и, конечно, мы просто обязаны отвечать взаимностью. Сегодня перед нами стоит амбициозная цель: сделать Арктику современным и удобным регионом для жизни, — отметил глава НАО Юрий Бездудный.

— Ключевым приоритетом Союза пекарей России является укрепление продовольственной безопасности нашего государства за счет обеспечения населения качественными, доступными хлебопекарными изделиями и сопутствующими продуктами. Особое внимание Союз уделяет северным, труднодоступным регионам нашей страны, территориям с малочисленными народностями, а также областям, имеющим особый передовой рубежный статус, считая эту деятельность одним из важнейших инструментов поддержки государства со стороны социально ответственного бизнеса. Мы планируем что «Арктический хлебопекарный форум» станет ежегодным и транснациональным. Наша цель – создать условия для комфортной жизни и работы в Арктике и районах Крайнего Севера, привлечь молодежь в этот богатый возможностями регион.

— В поддержку проведения Форума выступили все предприятия хлебопекарной отрасли, региональные власти также солидарны с необходимостью и своевременностью подобного мероприятия, – подчеркнул критическую важность подобной инициативы президент РСП Алексей Лялин.

— Расширение ассортимента продукции, выстраивание логистических потоков, внедрение новых технологий производства продукции и ее доставки в отдаленные регионы имеют колоссальное значение для обеспечения качества жизни населения, а также привлечения талантливой молодежи для проживания и трудоустройства в этот стратегически важный регион, – заявил специальный представитель президента Российской Федерации по международному сотрудничеству в Арктике и Антарктике, председатель Попечительского совета РОО «Арктический центр» Артур Николаевич Чилингаров.