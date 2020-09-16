P&G расширяет производство в России: открыта линия по выпуску средств женской гигиены

15 сентября 2020. Москва, Россия – В рамках развития и модернизации локального производства в России компания Procter & Gamble запустила линию по выпуску средств женской гигиены на базе своего завода в Новомосковске Тульской области. Расширение местного производства – часть стратегического инвестиционного плана P&G, представленного на Петербургском международном экономическом форуме в 2019 году. Общий объем объявленных инвестиций P&G составил порядка 2,5 млрд. рублей, значительная часть которых была направлена на локализацию производства средств женской гигиены под брендом Discreet.

Запуская производство женских ежедневных прокладок Discreet, P&G планомерно увеличивает число категорий, продукция которых производится в России. Наращивание локализации производства в России обеспечивает большую гибкость на локальном рынке, сокращает цепочки поставок и производственные затраты, а также повышает эффективность использования ресурсов завода P&G в Новомосковске.

Сотириос Маринидис, глава P&G в Восточной Европе: «Мы всегда стремимся быть как можно ближе к нашим потребителям, отвечая их запросам и интересам. Местное производство средств женской гигиены Discreet, бренда №1* среди ежедневных прокладок в России, позволит нам еще быстрее реагировать на изменения рынка, эффективнее работать с партнерами на всех этапах производства и реализации товаров, внедряя значимые инновации. Более того, новое производство – это современные технологии, экспертиза мирового уровня, а также новые рабочие места в регионе».

Завод P&G в Новомосковске – крупнейшая производственная площадка компании в России. Помимо средств женской гигиены Discreet, предприятие выпускает продукцию в трех категориях: средства по уходу за домом (бренды Fairy, Mr. Proper), средства по уходу за тканями (бренды Ariel, Tide, Миф, Lenor) и средства по уходу за детьми (бренд Pampers). Около 20% продукции экспортируется в страны Европы и Центральной Азии.

С 2017 года общий объем инвестиций P&G в расширение, модернизацию производства и создание крупнейшего в Европе дистрибьютерского центра компании на территории России составил порядка 10 млрд. рублей.

P&G В РОССИИ И ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ:

С 1991 года P&G инвестировала в экономику России более 900 млн. долларов США, из них более 30 млн. долларов – в экологическую модернизацию своих заводов. Сегодня 86% российских потребителей доверяют брендам P&G заботу о семье и доме. Около 60% всей продукции P&G, представленной на российском рынке, производится локально. Более 50% сырья, компонентов для производства и сопутствующих услуг предоставляется местными поставщиками. Сегодня российский коллектив P&G насчитывает более 2 700 сотрудников. Помимо этого, операционная деятельность компании в России обеспечивает свыше 10 000 рабочих мест на стороне партнеров и поставщиков.

О КОМПАНИИ P&G:

Во всем мире P&G служит потребителям, благодаря одному из сильнейших портфелей качественных и пользующихся заслуженным доверием торговых марок, таких как Always®, Ariel®, Gillette®, Head & Shoulders®, Herbal Essences®, Lenor®, Oral-B®, Pampers®, Pantene®, Tide®. P&G ведет деятельность в 70 странах мира. Подробная информация о компании P&G и ее брендах на сайте www.procterandgamble.ru

Новости и информация для СМИ на сайте www.pgrussia.news

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*в денежном выражении в сегменте ежедневных прокладок, июль 2020 г., Nielsen