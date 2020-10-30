ПАО «Кузбасская Топливная Компания» помогло Кемеровскому областному общественному Фонду «Шахтерская память» имени В.П. Романова

Общество
30 октября 2020

ПАО «Кузбасская Топливная Компания» (входит в состав ПФГ «САФМАР» предпринимателя Михаила Гуцериева) активно поддерживает Кемеровский областной общественный Фонд «Шахтерская память» имени В.П. Романова. Эта общественная организация носит имя выдающегося горняка Владимира Романова, который сыграл огромную роль в развитии угольной промышленности Кузбасса.

Следует отметить, что «Шахтерская память» фактически единственный фонд в мире, который заботится о ветеранах угольной промышленности. Его главные цели — поддержка ветеранов-угольщиков, шахтостроителей и представителей горной науки, помощь городским советам ветеранов. Активисты фонда также восстанавливают школьные музеи и пополняют их экспозиции, сохраняют память ветеранов-угольщиков. По словам директора фонда Николая Маньшина, главным помощником общественной организации являются отечественные угольные компании.

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