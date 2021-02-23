ПАО НК «РуссНефть» возобновляет бурение на Восточно-Каменном месторождении

Российская нефтегазовая компания «РуссНефть» (входит в состав ПФГ «САФМАР» предпринимателя Михаила Гуцериева) объявила о старте работ по возобновлению опережающего бурения на Восточно-Каменном месторождении Водораздельного лицензионного участка. В настоящее время там действует две кустовые площадки, подготовленные для приема мобильной буровой установки, сообщило издание «Московский Комсомолец».

Установка, о которой сказано выше, будет применена специалистами «РуссНефти» для бурения трех наклонно-направленных скважин с отбором керна по продуктивным пластам Тюменской свиты. Остаточные извлекаемые запасы по данным пластам в совокупности компания оценивает на уровне 14 миллионов тонн. Скважины, к бурению которых «РуссНефть» приступит в ближайшее время, будут испытываться, осваиваться и запускаться в отработку в ходе зимнего периода будущего года.